: Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - pinapic : Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - NotizieIN : Prescrizione,divisi giudici da avvocati - TelevideoRai101 : Prescrizione,divisi giudici da avvocati -

"E' giusto che lasia inserita in una riforma del processo.Fare un semplice intervento sul tema sarebbe stato riduttivo".Così il vicepresidente del Csm,Ermini.L'Anm,per voce del suo presidente Minisci, sottolinea: "Abbiamo sostenuto che ladebba essere inserita in una riforma del processo penale.Ora si va in questa direzione,attendiamo,però,la riforma". Contrari i penalisti alle "sciagurate iniziative della maggioranza".Proclamati quattro giorni di sciopero dal 20 novembre e manifestazione a Roma il 23.(Di giovedì 8 novembre 2018)