Prescrizione | trovato accordo tra Lega e M5S Attivo dal 2020 per i reati dall’entrata in

Prescrizione : trovato infine l'accordo - sarà bloccata dopo il primo grado - ma nel 2020 - con riforma giustizia : L'intesa tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio nel vertice mattutino a P. Chigi. Tensione nelle commissioni giustizia e Affari Costituzionali della Camera. Protestano gli avvocati penalisti ...

Il governo ha trovato un accordo sulla Prescrizione : L'emendamento per introdurre il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non sarà ritirato, ma la riforma entrerà in vigore solo nel 2020

Prescrizione - trovato l’accordo M5s-Lega : ma l’entrata in vigore è rinviata al 2020 : Il governo ha trovato l'accordo sulla riforma della Prescrizione: Lega e MoVimento 5 Stelle hanno trovato la quadra e il tema sarà inserito nel disegno di legge Anticorruzione che verrà discusso in questi giorni. La legge verrà approvata subito, ma l'entrata in vigore della riforma della Prescrizione non arriverà prima del gennaio 2020, quando ci sarà anche la riforma del processo penale.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Ho trovato un macello - accordo su Prescrizione o salta il contratto di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla al suo ritorno dalla Cina spiegando di aver "trovato il macello" sul caso della prescrizione: "Si deve trovare l'accordo altrimenti salta il contratto di governo. Il tema è che quando non ci confrontiamo io e Salvini direttamente aumenta la tensione".Continua a leggere