Prescrizione slitta al 2020 | sciopero dei penalisti

Accordo Lega-M5S sulla Prescrizione. La riforma slitta al 2020 - penalisti in sciopero : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

Di Maio e Salvini trovano l'accordo sulla riforma della Prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla Prescrizione slitta a domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Prescrizione - M5S : lealtà o il dl sicurezza rischia. E la fiducia slitta a oggi : Prima il via libera al dl sicurezza, poi discutiamo di Prescrizione. La posizione di Salvini non cambia. A nulla vale il pressing M%S portato avanti per tutta la giornata. Il ministro dell'Interno è ...

Prescrizione - slittano i lavori : tensione M5S-Pd alla Camera. Sicurezza - Salvini : «Passerà oggi» : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, chiamate a esaminare il ddl anticorruzione e l'emendamento sulla Prescrizione hanno fatto slittare la seduta delle 11 alle 12,30,...

Prescrizione - lo scontro potrebbe far slittare la fiducia sulla sicurezza : Per il Movimento 5Stelle la partita nella maggioranza 'è complessiva', serve 'un chiarimento politico'. Per la Lega invece occorre prima ottenere il via libera al dl sicurezza e poi affrontare il tema ...

Prescrizione - la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl : “Serve più tempo”. Il M5s : “Confronto - ma basta rinvii” : I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sulla Prescrizione è un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della Lega. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e ...