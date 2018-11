Prescrizione | Ermini | Csm | | ' Giusto trattarla in un quadro organico di riforma del

Lega - processo d’appello per Belsito e Bossi rinviato al 2019. Sospesi termini di Prescrizione : Udienza fissata al 14 gennio 2019. È stato accolto il legittimo impedimento di uno dei difensori ed è stato rinviato il processo di secondo grado che si è aperto oggi a Milano nel quale il fondatore del Carroccio Umberto Bossi, il figlio Renzo Trota e l’ex tesoriere Francesco Belsito sono accusati di appropriazione indebita per aver usato i soldi del partito per fini privati. La IV Corte d’appello, presieduta da Cornelia Martini, ha infatti ...