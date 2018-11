Prescrizione | Di Maio | ' Senza accordo salta il contratto di governo'

Prescrizione - Di Maio : va trovata quadra : 6.50 "Sono tornato dalla Cina e ho trovato un macello, ma nelle ultime ore sulla Prescrizione mi sono arrivati solo segnali positivi. Va trovata la quadra". Così Di Maio al Fatto Quotidiano. "La Prescrizione è nel contratto e va fatta (...) E' inutile pensare di favorire la Prescrizione con degli escamotage(...), la riforma di questo istituto deve essere efficace e si deve trovare la quadra nel vertice di stamane". Il ddl va votato prima ...

Giovedì mattina vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla Prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini rimanda a domani il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un possibile ...

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla Prescrizione slitta a domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Di Maio contro la Prescrizione amata da Berlusconi. Salvini avvertito! : Di Maio tuona impetuoso il concetto del DNA 5 stelle, combattere i furbetti e quindi gli amanti della prescrizione. Salvini è avvertito, rispetti il contratto “La prescrizione? La ama il Cavaliere”. L’attacco al leader di Forza Italia arriva in una diretta su Facebook da Luigi Di Maio, che difende lo stop della norma dopo il primo grado di giudizio. Riforma che sta spaccando il governo e infiamma lo scontro. “Silvio ...

Di Maio - certo intesa su Prescrizione : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Sono sicuro che sulla prescrizione raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione. La riforma della prescrizione e' nel contratto di ...

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a Berlusconi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5s – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Prescrizione - Di Maio : “Questione di civiltà. Non dubito della lealtà del governo - raggiungeremo accordo” : “La battaglia contro la Prescrizione fa parte del Dna del M5S: Noi nella legge anticorruzione pensiamo che la Prescrizione e il suo blocco, dopo la condanna in primo grado, sia sacrosanto. Ed è sacrosanto perché oggi l’accesso alla giustizia è diventata anche una questione di soldi e chi ha più soldi può arrivare ad un processo più lungo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in diretta facebook sottolineando: “è una ...

Ora Di Maio infiamma lo scontro : "La Prescrizione? La ama il Cav" : "La prescrizione? La ama il Cavaliere". L'attacco al leader di Forza Italia arriva in una diretta su Facebook da Luigi Di Maio, che difende lo stop della norma dopo il primo grado di giudizio. Riforma che sta spaccando il governo e infiamma lo scontro."Silvio Berlusconi per la compravendita dei senatori - ricordate? - è stato prescritto 8 volte", accusa il vicepremier grillino, "Stiamo parlando di questa gente qui, questi amano la prescrizione". ...

Di Maio : sulla riforma della Prescrizione raggiungeremo un accordo : Roma, 7 nov., askanews, - Sullo stop alla prescrizione "raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta ...

Di Maio : "Prescrizione battaglia nodale" : 11.09 "Questa mattina colazione dal ministro Bonafede per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto saranno discusse in Parlamento:carcere per i corrotti, daspo ai corrotti, prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali". Così su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio. "Quest'ultima è una nostra battaglia fondamentale di giustizia", aggiunge.

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla Prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

[Il retroscena] Di Maio sfida Salvini : "Senza Prescrizione niente decreto sicurezza". Il grande gelo e il braccio di ferro tra i due ... : Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...

Salvini : 'Prima si vota dl sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su Prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

Prescrizione - Salvini : con Di Maio e Conte troveremo la quadra : Roma, 6 nov., askanews, - 'L'unica cosa che non voglio sono processi eterni per innocenti. La Prescrizione va cambiata ma i tempi debbono essere certi. Un processo non può andare avanti due-tre anni'. ...