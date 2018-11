Prescrizione | Conte | Avanti su contratto | dopo confronto soluzione migliore

Duello M5s-Lega su riforma della Prescrizione. Concluso il vertice Conte- Di Maio- Salvini : 'No a processi infiniti' dichiara Salvini. 'Basta impuniti' dice Di Maio che minaccia 'Se salta l'accordo salta il contratto di governo' -

Vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla Prescrizione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a Palazzo Chigi per il Vertice convocato per sciogliere il nodo della prescrizione. Presente alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per primo è arrivato Di Maio, seguito da Salvini mentre il premier è giunto a Palazzo Chigi con qualche minuto di ritardo. Ieri il leader leghista ha avuto contatti con ...

Prescrizione - Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede : Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla Prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e...

Prescrizione - Salvini : “Ci sarà ma in contesto ampio. Con Di Maio ho sempre risolto problemi in un quarto d’ora” : “Per me la maggioranza è Lega-M5s: Salvini, Di Maio, Conte e il contratto di governo”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Otto e Mezzo, su La7. Sulle tensioni coi 5 Stelle in relazione alla riforma della Prescrizione, spiega: “Noi vogliamo processi più veloci. In questi 5 mesi con Di Maio, quando ci sono stati dei problemi, in un quarto d’ora li abbiamo risolti. Ieri sui social ho scritto che vedevo la partita e ...

Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. "Accordo sulla Prescrizione o salta tutto" : La riforma della prescrizione è un provvedimento vitale per i 5 stelle, farla saltare rischia di compromettere l'intera esperienza di Governo. Luigi Di Maio scalda la riunione prevista di prima mattina a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Matteo Salvini imponendo un aut aut all'alleato di Governo."O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto di governo" afferma vicepremier M5S in una intervista in apertura di prima pagina al ...

Oggi il vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla Prescrizione : Roma, 8 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini ha rimandato ad Oggi il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un ...

Giovedì mattina vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla Prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini rimanda a domani il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un possibile ...

Prescrizione - Conte : è riforma sacrosanta - soluzione al vertice : Roma, 6 nov., askanews, - 'Uno Stato che non riesce a terminare un processo penale perché c'è la Prescrizione vuol dire che ha fallito. Ora la Prescrizione che in alcuni ordinamenti non esiste, da noi ...

Salvini : 'Prima si vota dl sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su Prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

Prescrizione - Salvini : con Di Maio e Conte troveremo la quadra : Roma, 6 nov., askanews, - 'L'unica cosa che non voglio sono processi eterni per innocenti. La Prescrizione va cambiata ma i tempi debbono essere certi. Un processo non può andare avanti due-tre anni'. ...

'Nodo Prescrizione' - vertice Conte-Di Maio-Salvini : Non è stato ancora fissato un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il "nodo" della prescrizione. Salvini e Di Maio, infatti, stanno rientrando ...

Dall'euro alla Prescrizione : Conte e l'esercizio della mediazione perpetua : Conte e i due vicepremier si presentano davanti ai giornalisti da soli, senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Da una parte confermano il 2,4% del rapporto tra deficit e Pil nel 2019. Dall'...

Ancora tensione nel governo - Lega resta in disaccordo sulla Prescrizione. Conte : 'è nel contratto di governo' : I pentastellati presentano un nuovo emendamento ma la sostanza non cambia e il Carroccio conferma le critiche. 'Troveremo una sintesi' spera il premier Conte. Previsto forse già oggi un vertice tra i ...

Scontro su Prescrizione e sicurezza - Conte convoca i due leader : voto congelato fino al vertice : «Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro...