Prescrizione | come funziona in Europa | in Francia stop a ogni azione giudiziaria In

(Di giovedì 8 novembre 2018) Inil termine per i reati più gravi è di dieci anni ma può essere bloccato a. In più una riforma del 2012 ha praticamente reso imprescrittibili gran parte delle pene. Anche in Germania si blocca a, e quando l’indagato è un politico è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento e non nel momento in cui sarebbe stato commesso il reatoavviene in Italia. Nel Regno Unito, invece, non esiste. Essendo la patria del common law si calcolano solo i limiti per l’inizio dell’penale, ma solo per i reati minori: per i più gravi non esiste neanche quello. È in questo modo chelanei principali Paesi europei. A spiegarlo è uno studio della Camera dei deputati, commissionato nel 2015, quando si dibatteva della riforma del processo penale targata da Andrea Orlando. E ancora oggi ...