Prescrizione | c' è l' intesa | in vigore dal 2020 | stop dopo il primo grado di giudizio

Prescrizione - trovata l'intesa dopo il vertice : in vigore dal 2020 - stop dopo il primo grado : Svolta dopo il faccia a faccia tra premier e ministri. Il Guardasigilli fa sapere che "la norma sulla Prescrizione è nel ddl Anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana". Il provvedimento entrerà in vigore con la riforma del processo penale il prossimo anno.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 novembre : “Sulla Prescrizione intesa con la Lega o salta il Contratto” : L’intervista “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” Luigi Di Maio – Il vicepremier nel giorno del vertice con Salvini: “Va trovata la quadra” di Luca De Carolis Il pm Matteo di Marco Travaglio Visto com’è finita la sua avventura politica, non c’è dubbio che Matteo Renzi abbia sbagliato mestiere. Un mese fa, intervistato da Maurizio Costanzo, ha confessato: “Da piccolo volevo fare il giornalista, poi il ...

Di Maio - certo intesa su Prescrizione : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Sono sicuro che sulla prescrizione raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione. La riforma della prescrizione e' nel contratto di ...

Salvini - verso intesa su Prescrizione : ANSA, - ROMA, 7 NOV - "Sono certo che tra qualche ora si chiude un'intesa: tra persone di buon senso troviamo un accordo. Tutti vogliono i corrotti in galera e tempi certi dei processi. E' interesse ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla Prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

