Prescrizione | Bongiorno | “Riforma inscindibile con processo penale” E si apre il nodo

ilfattoquotidiano

: #prescrizione, Bongiorno: questo accordo permetterà di creare sistema armonico. Si farà legge delega su processo pe… - TgLa7 : #prescrizione, Bongiorno: questo accordo permetterà di creare sistema armonico. Si farà legge delega su processo pe… - petergomezblog : Prescrizione, Bonafede: “Avanti con la riforma. Rispetto il ministro Bongiorno (lega) ma L’era dei furbi è finita.… - La7tv : Sulla #prescrizione il commento del ministro Giulia Bongiorno @tagadala7 -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Nonostante il compromesso sullaraggiunto dopo il vertice di Palazzo Chigi (inserita nel disegno di legge Anticorruzione, ma in vigore da gennaio 2020 assieme alla riforma delpenale, scritta con una legge delega in scadenza nel dicembre 2019, ndr), tra M5s e Lega le distanze restano. Perché se per Riccardo Fraccaro “anche se dovesse cadere il governo laentrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“ e per lo stesso Di Maio il provvedimento, pur entrando in vigore dal 2020, sarà comunque “già legge”, con la precisazione che riforma penale e“sono cose separate”, in casa Lega l’interpretazione è opposta. Tanto che è la stessa ministra per la Pubblica amministrazione Giuliaa precisare, in modo chiaro: “Se la riforma delpenale dovesse saltare, magari in caso di caduta del governo, la ...