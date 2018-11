ilfattoquotidiano

: In merito alla necessità di riformare l'istituto della #Prescrizione credo non si possa che condividere questa seve… - NicolaMorra63 : In merito alla necessità di riformare l'istituto della #Prescrizione credo non si possa che condividere questa seve… - italianaradio1 : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della prescrizio… - italianaradio1 : Prescrizione, Anm: “Bene vararla dopo la riforma penale”. Davigo: “Così gli effetti quando sarò morto”. Penalisti i… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica dellasi deve fare insieme a unapiù ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillospiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gliquando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle Camere penali, da parte sua, ha proclamato quattro giorni di sciopero, da martedì 20 a venerdì 23 novembre. Sono variegate le reazioni degli addetti ai lavori sull’accordo tra M5s e Lega che farà entrare in vigore la nuova norma sullasolo nel 202o, sololadel processo penale. “Ora il Governo appare orientato ad operare nel percorso da noi sempre sostenuto, quello di non lasciare isolata la modifica della ...