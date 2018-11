Prescrizione | alta tensione Di Maio-Salvini | Senza accordo salta il contratto

Prescrizione - ultimatum Di Maio "Accordo o salta il governo" : "O arriva l'accordo sulla Prescrizione o salta il contratto di governo". A lanciare l'avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. "La Prescrizione - ricorda all'alleato Matteo Salvini - è nel contratto e va fatta". E sulla misura, aggiunge, si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla Camera il prima possibile, perché "non possiamo dire alle famiglie delle ...

Prescrizione - Di Maio : “Questione di civiltà. Non dubito della lealtà del governo - raggiungeremo accordo” : “La battaglia contro la Prescrizione fa parte del Dna del M5S: Noi nella legge anticorruzione pensiamo che la Prescrizione e il suo blocco, dopo la condanna in primo grado, sia sacrosanto. Ed è sacrosanto perché oggi l’accesso alla giustizia è diventata anche una questione di soldi e chi ha più soldi può arrivare ad un processo più lungo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in diretta facebook sottolineando: “è una ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla Prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Dl sicurezza - il governo ha posto la fiducia al Senato | M5s avverte la Lega : "Lealtà su Prescrizione o salta" : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto nell'aula del Senato la fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del decreto sicurezza.

No di Salvini alla riforma della Prescrizione - muro con il M5S : il ddl rischia di saltare : È muro contro muro tra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione, inserita dai pentastellati nel ddl anticorruzione con un emendamento. La Lega, però, non ci sta e insiste sullo stralcio della norma. Nessuna apertura dai 5 stelle, che di stralcio non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, rilanciano con un nuovo emendamento, identico per contenut...

Giulia Bongiorno - scontro con il M5s sulla Prescrizione : ora il governo rischia di saltare : La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione - 'una bomba atomica sul processo' - e sul reddito di cittadinanza per 'le imprese e non ai cittadini' ha mandato nel panico il Movimento 5 stelle . ...