Prescrizione | accordo Lega-5 stelle Stop dopo il primo grado ma dal 2020

In cosa consiste l'accordo tra M5s e Lega sulla Prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...

Il governo ha trovato un accordo sulla Prescrizione : L'emendamento per introdurre il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non sarà ritirato, ma la riforma entrerà in vigore solo nel 2020

Accordo Lega-M5S - si sblocca la Prescrizione. Rissa in Commissione : Accordo trovato tra lega e M5S: si sblocca la prescrizione. Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato stamattina l’allargamento alla prescrizione del perimetro del ddl anticorruzione. Favorevoli M5s e Lega, gli altri gruppi non hanno votato per protesta. Ora l’ufficio di presidenza definirà il calendario dei lavo...

Prescrizione - trovato l’accordo M5s-Lega : ma l’entrata in vigore è rinviata al 2020 : Il governo ha trovato l'accordo sulla riforma della Prescrizione: Lega e MoVimento 5 Stelle hanno trovato la quadra e il tema sarà inserito nel disegno di legge Anticorruzione che verrà discusso in questi giorni. La legge verrà approvata subito, ma l'entrata in vigore della riforma della Prescrizione non arriverà prima del gennaio 2020, quando ci sarà anche la riforma del processo penale.Continua a leggere