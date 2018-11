Poste Italiane | utile netto in crescita Titolo su a Piazza Affari

Poste Italiane brinda ai risultati trimestrali : Teleborsa, - "Poste Italiane ha continuato a crescere nel terzo trimestre e prevede di realizzare per il 2018 gli obiettivi individuati da Deliver 2022, il piano strategico quinquennale costruito ...

Poste Italiane brinda ai risultati trimestrali : Poste Italiane ha continuato a crescere nel terzo trimestre e prevede di realizzare per il 2018 gli obiettivi individuati da Deliver 2022, il piano strategico quinquennale costruito sulla base di ...

Poste Italiane lancia Postepay Spa al Salone dei Pagamenti : Poste Italiane lancia Postepay Spa al Salone dei Pagamenti 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Poste Italiane : Rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,85%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Poste Italiane - utile III trimestre balza del 50% - ricavi +5 - 3% : Roma, 8 nov., askanews, - Poste Italiane ha chiuso il terzo trimestre con un balzo del 50 per cento sull'utile netto, a 321 milioni di euro, con il consuntivo dei primi nove mesi 2018 che cresce del ...

Poste Italiane - utile III trimestre balza del 50% - ricavi +5 - 3% : Roma, 8 nov. , askanews, - Poste Italiane ha chiuso il terzo trimestre con un balzo del 50 per cento sull'utile netto, a 321 milioni di euro, con il consuntivo dei primi nove mesi 2018 che cresce del ...

Piazza Affari : Poste Italiane - quotazioni alle stelle : Protagonista la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,69%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Poste Italiane : assunzioni in tutta Italia da novembre : Grazie all'abolizione della Legge Fornero e ai finanziamenti previsti dalla nuova legge di Bilancio, sara' possibile attuare migliaia di assunzioni in Poste Italiane, molte delle quali inizieranno proprio dal mese di novembre 2018. Il sottosegreterio Durigon, infatti, ha confermato l'intenzione dell'azienda di assumere almeno 7500 unita' entro il prossimo anno: questo obiettivo è parte di un accordo, siglato con i sindacati lo scorso giugno, con ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi prescritti - è possibile il rimborso? : I Bfp vengono emessi dalla Cassa depositi e prestiti , una società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; pertanto, i buoni postali sono ...

'Attendiamo da anni un trasferimento che non arriva' - i dipendenti di Poste Italiane in mobilità volontaria sul piede di guerra : I dipendenti di poste scrivono a Cgil, Cisl e Uil, oltre che al Ministro del Lavoro e a Luigi Di Maio. Si chiedono trasferimenti promessi da anni.

Arriva 'Il risparmio che fa scuola' per un milione studenti : presentato da Miur - CdP e Poste Italiane : L'obiettivo è promuovere la cultura del risparmio, inteso nell'ottica più ampia di un'economia sostenibile e di un uso consapevole delle risorse energetiche e ambientali, temi che accompagneranno i ...

Poste Italiane : venerdì 2 e sabato 3 novembre in pagamento le pensioni : venerdì 2 e sabato 3 novembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli Uffici Postali della provincia di

Poste Italiane - buoni fruttiferi dimezzati - come avere il rimborso? : Comunicato Stampa N° 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Circolare del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010, . I buoni ...

Al via il Forum sulla responsabilità sociale di Poste Italiane : Roma,, askanews, - Creare un'opportunità di confronto continuo sui temi della sostenibilità, condividere idee e progetti, stimolare lo sviluppo di valori condivisi. Con questi obiettivi parte il ...