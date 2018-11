Post Juncker | il Ppe sceglie Weber Possibile l' accordo coi sovranisti

Ue - Salvini al Posto di Juncker Affari svela il piano dei sovranisti : Procede a tappe forzate, e rigorosamente dietro le quinte, la costruzione del fronte sovranista in vista delle elezioni europee in programma alla fine di maggio del prossimo anno. E, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è ormai quasi certa la candidatura... Segui su Affaritaliani.it

Salvini candidato al Post Juncker? "Il fronte sovranista me lo chiede" : Salvini al posto di Juncker? Potrebbe essere lui il candidato alla presidenza della Commissione Ue dell'intero fronte sovranista europeo. "Me lo chiedono gli amici alleati. Vediamo, ci penso"

Manovra - Juncker : «Se accettassimo le proPoste italiane avremmo reazioni violente da altri Paesi» : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Chi verrà al Posto di Juncker : Il nuovo presidente della Commissione Europea si deciderà con un meccanismo complesso e discusso, che si è già messo in moto: una guida per capirci qualcosa The post Chi verrà al posto di Juncker appeared first on Il Post.

Manovra - Fmi : "Direzione opPosta a nostri suggerimenti"/ Juncker - "Italia non rispetta parola data" : Manovra, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Ue a Salvini : un milione di Posti di lavoro in Italia sotto la presidenza Juncker : Jean-Claude Juncker non intende lanciarsi in 'uno scambio di accuse' con Matteo Salvini, ma durante il suo mandato come presidente della Commissione 'sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro, ...

SPILLO/ Tra Juncker e la Boschi su 'Maxim' c'è Posto anche per Gentiloni : Lo scontro Juncker-Salvini è un caso di studio da scuola di giornalismo. Ma è anche una pagina politica dalle implicazioni interessanti.

"Spero non finisca col raccogliere macerie". "Sì - quelle del sogno europeo distrutto da gente come lui". Botta e risPosta tra Juncker e ... : "Spero che" Matteo Salvini "non finisca mai nella situazione di dover raccogliere un mucchio di macerie", ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker rispondendo ai ...

Manovra - nuovo botta e risPosta tra Salvini e Juncker - : Ancora polemiche con l'Europa. Il minsitro dell'Interno attacca: "Lui e Moscovici hanno rovinato Ue e Italia". La replica: "Spero non si trovi a raccogliere macerie"

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proPosta Merkel-Juncker : chi non accoglie i migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Juncker : “No ai nazionalismi che distruggono l’Ue. Usiamo l’euro al Posto dei dollaro” : Un po’ affaticato, con argomenti che non riescono a scaldare la platea dell’europarlamento e proposte decisamente poco ambiziose. Jean-Claude Juncker ha pronunciato questa mattina il suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione. Ed è sembrato un intervento del passato, troppo vecchio per un’Europa che si trova in una fase critica alla vigilia di una...

Juncker : «Un mercato di libero scambio con l'Africa. Dieci milioni di Posti di lavoro in cinque anni» : «Rispettiamo meglio l'Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l'immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli». ...