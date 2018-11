Portogallo | Ronaldo non convocato per la sfida di Nations League con l' Italia

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

Cristiano Ronaldo torna in Nazionale : ci sarà per Italia-Portogallo : Cristiano Ronaldo si appresta a tornare a vestire la maglia del Portogallo, proprio contro l’Italia nella gara di San Siro Cristiano Ronaldo torna in Nazionale. Il fenomeno della Juventus, dopo aver concordato con il CT Fernando Santos il proprio ‘riposo’ nelle ultime uscite del Portogallo, tornerà in campo per difendere i colori della Nazionale portoghese proprio contro l’Italia. Le due compagini si affronteranno ...

Portogallo - salta il direttore della tv pubblica per un post che allude a Ronaldo : TORINO - Terremoto nella tv pubblica portoghese. Paulo Dentinho ha lasciato la direzione dell'informazione di RTP dopo le polemiche che lo hanno travolto a causa di un post su Facebook. Il tema era la ...

Cristiano Ronaldo vola in Portogallo per incontrare i legali : Roma, 9 ott., askanews, - Cristiano Ronaldo, approfittando della pausa per le nazionali, e' volato da Torino a Lisbona per incontrare i suoi legali in merito alle accuse di stupro rivoltegli dall'ex ...

