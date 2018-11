Portogallo | giallo Cristiano Ronaldo | il ct Fernando Santos lo esclude nonostante la

sportfair

(Di giovedì 8 novembre 2018)la pre-convocazione ricevuta nei giorni scorsi, il ct delha deciso di non chiamareper le gare con Italia e Poloniaspiazza tutti e, dopo la pre-convocazione inviata anei giorni scorsi, ha deciso di non chiamarlo per le gare di Nations League che ilgiocherà contro Italia e Polonia. Una scelta alquanto strana quella del commissario tecnico portoghese che, in quanto a sorprese, ha deciso di regalarne più di una. La seconda infatti riguarda Joao Mario, richiamato dopo le ultime grandi prestazioni fornite con la maglia dell’Inter. Tra gli ‘italiani’ infine figurano anche Joao Cancelo e Mario Rui, oltre ovviamente all’ex Milan André Silva. L'articolo: il ctlola pre-convocazione ...