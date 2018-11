Pneumatici auto | come mai il freddo li sgonfia?

calcioweb.eu

: Guidare l'auto con il maltempo impone prudenza. - InfCastellucci1 : Guidare l'auto con il maltempo impone prudenza. - salernopost : Ghiaccio e neve: obbligo di catene per le auto nel salernitano, la mappa Al via l’obbligo di catene a bordo o pne… - Imperiapost : PERCHÉ I #PNEUMATICI RISENTONO DEL FREDDO? #auto #gomme #inverno -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Chi viene colto sprovvisto delle une o delle altre, incorre in una sanzione amministrativa che può andare dai 41€ fino ai 335€. Sebbene il cambio di gomme può rappresentare per molti una delle molte scadenze a cui prestare attenzione, in realtà gliinvernali sono fondamentali durante la stagione più fredda dell’anno per la nostra sicurezza alla guida. Durante la stagione invernale, sono molte le vetture coinvolte in incidenti proprio per la mancanza di gomme ideali alle condizioni meteorologiche.ci confermano gli esperti di Oponeo.it, uno dei negozi leader di mercato nella vendita dionline (il catalogo online si può trovare a questo indirizzo nel periodo dell’anno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo diinvernali o catene a bordo sono, sempre più glimobilisti che acquistano in ritardo tutto il necessario per mettersi a norma. ...