PlayStation Now supera Xbox Game Pass e diventa il servizio su abbonamento più redditizio

Da ora PlayStation Now offre agli utenti la possibilità di scaricare i giochi : Anche se il servizio PlayStation Now offerto da Sony non è disponibile in Italia, quella che vi riportiamo è una notizia piuttosto interessante. Come segnala The Verge, il servizio di streaming PlayStation Now di Sony sta per ricevere una funzionalità molto gradita, ovvero il download di giochi. PS Now è una sorta di piattaforma di abbonamento simile a Netflix in cui gli utenti possono giocare in streaming a titoli PS2, PS3 e PS4. Ma presto, gli ...