PlayStation Classic | scopriamo l' interfaccia ufficiale con alcune immagini

PlayStation Classic : scopriamo l'interfaccia con alcune immagini : Sono sbucate in rete alcune immagini ritraenti l'interfaccia del menu principale del PlayStation Classic, riporta VG247.La console, dedicata agli appassionati, ai collezionisti e soprattutto ai nostalgici della PS1, si mostra in alcune immagini dell'interfaccia mentre la rete si riempie delle prime impressioni su questa operazione commerciale.Il menu, come possiamo vedere, appare piuttosto semplice e senza troppe opzioni. Ci permette di ...

PlayStation Classic - prova : Sony ha organizzato un evento per permetterci di mettere mano alla sua prima mini-console di prossima uscita. Seguendo la scia nostalgica tracciata da Nintendo, la 'grande S' ha deciso di lanciare sul mercato una versione miniaturizzata della sua prima, storica console a 32-bit. Era la fine di settembre del 1995, una vita fa. A distanza di quasi un anno dall'esordio giapponese la PlayStation arrivò sul suolo europeo ed fu subito delirio. La ...

MediEvil : 20 anni dopo il remake del classico PlayStation in un trailer : Sir Daniel Fortesque sta per risorgere ancora una volta! In occasione di Halloween, Sony ha pubblicato il primo trailer dell’atteso remake del gioco MediEvil che approderà su PlayStation 4 nel 2019. Per chi non se lo ricordasse o leggi di più...

PlayStation Classic - ecco i 20 giochi : ci sono Tekken 3 - Gta e Final Fantasy : Sony ha ufficializzato l’elenco dei titoli precaricati nella versione mini della storica console, in arrivo il 3 dicembre. Qualcosa potrebbe ancora aggiungersi

PlayStation Classic : rivelati i 20 giochi inclusi : È passato quasi più di un mese dall’annuncio di Sony in merito alla “nuova” PlayStation Classic, in arrivo per il 3 dicembre 2018. La console è una rivisitazione dell’originale PlayStation One, seguendo il trend aperto leggi di più...

Sony PlayStation Classic : i giochi : Il mondo PlayStation è così vario che sicuramente ai più affezionati mancherà qualche titolo molto famoso come MediEvil, Spyro o Crash Bandicoot. Va ricordato comunque che questa è una prima lista, e ...

PlayStation Classic giochi inclusi - la lista completa : FF7 - GTA - Metal Gear Solid e tanti altri : Quando Sony ha annunciato l’arrivo della PlayStation Classic sapevamo che avrebbe ospitato 20 giochi al lancio, ma non conoscevamo la lista completa. Oltre a Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash e Wild Arms, l’azienda giapponese ha deciso di colmare il vuoto a poco più di un mese al lancio, diffondendo l’elenco dei videogiochi disponibili: Battle Arena Toshinden Cool Boarders 2 Destruction Derby Final ...

PlayStation Classic : ecco i venti giochi disponibili al lancio : Playstation Classic si avvicina sempre di più, la versione mini della cara e vecchia Playstation One è forse la periferica più attesa di questo 2018 sin dall’annuncio. Sony ha annunciato finalmente i venti titoli che saranno giocabili in questa console: Battle Arena Toshinden™ Cool Boarders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII Grand Theft Auto Intelligent Qube Jumping Flash Metal Gear Solid Mr Driller Oddworld: Abe’s ...

PlayStation Classic : quale regione ha i titoli migliori? : Dopo aver annunciato PlayStation Classic, Sony ha recentemente svelato la lista di titoli presenti nella versione occidentale della sua mini console, in molti si sono lamentati dell'assenza di nomi del calibro di Parasite Eve, Crash Bandicoot, Silent Hill e Spyro the Dragon. Come riporta Dualshockers, ecco la lista dei titoli della versione in questione:Inoltre è emerso che la versione giapponese di PlayStation Classic avrà una line up diversa ...

Tutti i giochi annunciati da Sony per PlayStation Classic : Final Fantasy VIICool Boarders 2Intelligent QubeJumping FlashOddworld: Abe's OddyseeMetal Gear SolidGrand Theft AutoTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSyphon FilterRaymanBattle Arena ToshindenRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II TurboMr DrillerDestruction DerbyResident Evil Director's CutQualche settimana fa Sony aveva annunciato di avere in cantiere una versione mini della sua leggendaria PlayStation ...

Ecco I Giochi Che Troveremo Su PlayStation Classic : Playstation Classic: lista completa dei Giochi che Troveremo pre-installati. Ecco tutti i Giochi che saranno inclusi da subito su Playstation Classic Playstation Classic Lista Giochi inclusi Quali Giochi Troveremo pre-installati e inclusi su Playstation Classic? Finalmente lo possiamo sapere! Poche ore fa, infatti, sono stati resi disponibili i nomi dei 20 Giochi che saranno installati di default […]

Ecco I Giochi Che Troveremo Su PlayStation Classic : Playstation Classic: lista completa dei Giochi che Troveremo pre-installati. Ecco tutti i Giochi che saranno inclusi da subito su Playstation Classic Playstation Classic Lista Giochi inclusi Quali Giochi Troveremo pre-installati e inclusi su Playstation Classic? Finalmente lo possiamo sapere! Poche ore fa, infatti, sono stati resi disponibili i nomi dei 20 Giochi che saranno installati di default […]

Novità PlayStation Classic al 29 ottobre - svelata la lista dei 20 giochi : L'annuncio di Playstation Classic, avvenuto soltanto una manciata di settimane fa da parte di Sony, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan del marchio nipponico. Nessun segnale lasciava prevedere quale sarebbe stata la mossa del producer di Playstation, che di fatto ha scelto di emulare la strada intrapresa da ormai qualche anno da Nintendo con i suoi Mini NES e Mini SNES. Chiaramente tanta era la curiosità in merito alla line ...

Ecco tutti i giochi di PlayStation Classic : tra GTA - Metal Gear Solid e molte altre perle : Il mese scorso, Sony ha annunciato l'arrivo della sua PlayStation Classic, ovvero una mini retro console con 20 giochi pre-caricati, che sarà lanciata giusto in tempo per Natale. Ora, come riporta Eurogamer.net, sono stati svelati i giochi inclusi.Sapevamo già che la console avrebbe incluso Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 e Tekken 3, ora apprendiamo che della lista faranno parte anche Grand Theft Auto (l'originale), Metal Gear Solid, Rayman e ...