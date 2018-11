Pistola in pugno | tentata rapina alle Poste del Cep

Aggressione xenofoba a Ferragosto : “neri - vi ammazziamo tutti”/ Palermo - 7 arresti : “avevano Pistola in pugno” : Palermo , Aggressione xenofoba a Ferragosto : 7 arresti . Ultime notizie, raid nei confronti di sei migranti minorenni che si stavano semplicemente divertendo(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:57:00 GMT)

Aggressione razzista a Partinico : 7 arresti. Pistola in pugno contro i neri : 'Dovete morire' : ' neri di me**a dovete morire entro stasera vi ammazziamo tutti' . Sette persone , tra cui due donne, sono state arrestate su ordine del gip tra Alcamo , Tp, e Partinico , Pa, per l' Aggressione la ...

Pistola in pugno urlavano “vi ammazziamo” - 7 arresti per aggressione ai migranti a Partinico : Su ordine del gip di Palermo i carabinieri hanno arrestato sette persone, tutti membri di una stessa famiglia tra cui due donne, che devono rispondere dei reati di lesioni e violenza privata, aggravati dalla finalità dell'odio etnico e razziale. Le vittime, sei ragazzini tutti originari del Gambia, erano stati insultati e picchiati in strada la notte di ferragosto da un nutrito gruppo di persone.Continua a leggere