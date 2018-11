adnkronos

: Pirelli Scorpion Winter promosso a pieni voti in Germania - solomotori : Pirelli Scorpion Winter promosso a pieni voti in Germania - BinaryOptionEU : .Pirelli Scorpion #winter vincitore nei test - BinaryOptionEU : Pirelli Scorpion #winter vincitore nei test -

(Di giovedì 8 novembre 2018)della comparativa invernale di Auto Bild Allrad, qualificato come 'Best performer' nelle categorie wet handling, dry braking e rolling resistance; 'altamente raccomandato', per essersi messo ...