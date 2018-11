Piero Angela | Nessun governo ha reso il paese più produttivo | politica non ha mai

Battiston rimosso dall'Agenzia Spaziale - Piero Angela : "Ragioni politiche non legate alla scienza" : 'Ho visto che hanno mandato via, non lo so dovremo capire le ragioni, qui credo che non centri la scienza ma centri la politica'. Lo ha detto lo scrittore e conduttore di Super Quark Piero Angela, presente all'apertura del 'Focus Live' a Milano'.

Milano - Piero Angela e i social : "Un chiacchiericcio che non mi diverte" : Il celebre conduttore: "Web macchina meravigliosa ma approfondisce poco: l'unica tastiera che uso è quella del pianoforte"

Piero Angela inaugura Focus Live : 'Io reporter della scienza - ragione di una vita' : Il resto - chiosa Loredan - è cronaca, ma forse è addirittura già storia. Inevitabile, oggi, provare a domandarsi che mondo sarebbe senza di lui, come pure sarebbe sciocco non prendere al volo l'...

Piero Angela : «Ho avuto la Luna e ora punto su Marte» - : Dica la verità, anche lei ha regalato un'enciclopedia a suo figlio Alberto? È stato lei a indirizzarlo sulla strada della scienza? «No, è lui che se l'è presa. Io sono convinto che i genitori non ...

Piero Angela : "Il chiacchiericcio dei social non mi diverte. Alla tastiera del pc preferisco quella del pianoforte" : "Il computer non mi diverte molto, così come i social network e il loro chiacchiericcio": lo racconta Piero Angela, premiato per la sua carriera di divulgatore scientifico all'evento di apertura di Focus Live, il festival dedicato Alla scienza e Alla tecnologia in programma fino all'11 novembre al Museo Nazionale Leonardo da Vinci di Milano.Interrogato sul palco in merito al suo rapporto con le nuove tecnologie, Angela spiega: "sono un ...

Spazio - Piero Angela : la revoca di Battiston non ha nulla a che fare con la scienza : Secondo il celebre divulgatore scientifico Piero Angela, la revoca del fisico Roberto Battiston dalla presidenza dell’Agenzia Spaziale Italiana non ha nulla a che fare con la scienza: “Sembra un problema politico naturalmente, e come tale va valutato. La scienza c’entra poco“. Trentino, 62 anni, Battiston era al suo secondo mandato come presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo la prima nomina nel 2014. Era ...

Focus Live : segui la diretta dell'apertura con Piero Angela : Quattro giorni di incontri, spettacoli ed eventi con i 'top player' internzionali della scienza e dell'innovazione. A inaugurare l'evento è Piero Angela, il pioniere della divulgazione in Italia. ...

«Tra me e Alberto il vero scienziato è lui». Piero Angela lo dice con serenità. Convinto che, alla luce del «lungo percorso accademico» intrapreso dal figlio, sia Alberto a meritarsi il titolo di specialista, di esperto in famiglia. «I genitori non devono influenzare le inclinazioni dei figli», racconta a Sorrisi ...

Piero Angela prepara 400 studenti torinesi al futuro [LE FOTO] : L'iniziativa, che prevede un ciclo di incontri fino al 26 febbraio e la partecipazione di esponenti di spicco del mondo della politica e della società civile come Enrico Letta, Sabino Cassese, ...

“Prepararsi al futuro” : ciclo di conferenze in programma dall11 ottobre 2018 al 26 febbraio 2019 - da un’idea di Piero Angela : Si parla tanto di futuro, ma che futuro c’è dopo il futuro? E come ci si arriva a quel futuro? L’innovazione è determinante, ma l’innovazione non è solo tecnologica, è anche umanistica e sociale. Le tendenze globali con cui l’uomo deve fare i conti sono il cambiamento climatico, prima di tutto, ma anche le grandi migrazioni, l’urbanizzazione, l’invecchiamento delle popolazioni che rimodellano la geografia economica, sociale e culturale del ...

“Sento la fine…”. Piero Angela choc : la confessione che rattrista tutti : Piero Angela, il mito della divulgazione televisiva, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato a lungo di molti argomenti: dai suoi imminenti 90 anni alla morte, alla politica fino ad uno strano incontro con Silvio Berlusconi. A breve compirà 90 anni: come festeggerà? “tutti mi vogliono festeggiare, sono un po’ preoccupato. Ma io me andrò a Parigi…”. Quanti anni si sente? “45, la metà”. Pensa mai alla morte? ...

C’è chi attacca Piero Angela perché ha parlato di spread e debito pubblico : (Immagine: Rai.tv) A partire dallo scorso weekend sui social si sono moltiplicati gli attacchi e le critiche a Piero Angela, in seguito alle sue affermazioni in tv a proposito di politiche economiche, spread e conti pubblici. Ospite della trasmissione Le parole della settimana su Rai 3, Angela è stato intervistato da Massimo Gramellini, e i due hanno discusso – tra tanti altri argomenti – anche della condizione economica del nostro Paese e del ...

Piero Angela contro il Governo : "È grave che lo Stato crei debito e faccia alzare lo spread" : "La nostra produttività, che è l'efficienza di un Paese, è ferma da 15 anni. La politica deve distribuire equamente la ricchezza e fare in modo che il Paese ne produca. E' la partita doppia delle entrate e delle uscite, è un ragionamento che fa ogni famiglia, che non lo faccia lo Stato creando questo debito pubblico e soprattutto questo spread che ci porta via decine di miliardi di interessi è molto grave". ...