Piero Angela | Il chiacchiericcio dei social non mi diverte Alla tastiera del pc

(Di giovedì 8 novembre 2018) "Il computer non mimolto, così come inetwork e il loro": lo racconta, premiato per la sua carriera di divulgatore scientifico all'evento di apertura di Focus Live, il festival dedicatoscienza etecnologia in programma fino all'11 novembre al Museo Nazionale Leonardo da Vinci di Milano.Interrogato sul palco in merito al suo rapporto con le nuove tecnologie,spiega: "sono un animale particolare, passo molto tempo, non quella del computer, ma quella del pianoforte, con cui navigo nella musica. Il web - prosegue - è una macchina meravigliosa, ci permette di avere tutto in tempo reale, ma c'è poco approfondimento. È stimolante perché ci fa vedere tanto, ma spesso sono cose fini a se stesse che non danno tanto".Per questo "il computer non mimolto, così come i...