Piazza Affari | in bella mostra Banco BPM

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Poste Italiane : Rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,85%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Piazza Affari : seduta euforica per doBank : Brillante rialzo per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,10%. Lo scenario su base settimanale di doBank ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante OVS : Prepotente rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

Piazza Affari prevista poco mossa in avvio - Borse europee in rialzo. Focus sui conti di Unicredit - Poste e Generali : ... delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti - 8 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti. Tanti i dati in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Wall Street trascina al rialzo anche Piazza Affari : Caterpillar corre, +2,6%,: si scommette sulla crescita dell'economia e sull'allentamento delle tensioni commerciali. Nel caso dei titoli tech, viene meno lo scenario in cui il governo perseguirà ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Brunello Cucinelli : Ottima performance per il re del cachemire , che scambia in rialzo del 3,44%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad evidenza del ...

Denaro su Piazza Affari. Focus sulle trimestrali : Nessun tentennamento per Piazza Affari, che si conferma in corsa in un'Europa pure positiva. Driver al rialzo l' esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti ma anche, per quanto riguarda il ...

A Piazza Affari corre Datalogic : Seduta decisamente positiva per Datalogic , che tratta in rialzo del 5,25%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Datalogic mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : in forte denaro Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 4,65%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : spinge in avanti Mondo TV : Effervescente il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,82%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : Poste Italiane - quotazioni alle stelle : Protagonista la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,69%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari : balza in avanti Brembo : Seduta vivace oggi per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. La tendenza ad una settimana di Brembo è ...

Piazza Affari : ASTM - quotazioni alle stelle : Grande giornata per il gestore autostradale , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,15%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...