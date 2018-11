Piazza Affari | giornata nera in Borsa per Piquadro

Aeffe - cresce il fatturato e il titolo brilla a Piazza Affari : Aeffe brinda ai risultati dei primi nove mesi dell'anno . Il Gruppo, attivo nel settore del lusso, ha registrato ricavi in aumento del 13,1% a 264,6 milioni di euro rispetto ai 234,9 milioni dello ...

Vendite a Piazza Affari dopo le previsioni della Commissione Ue : Stazionano sulla parità le principali borse del Vecchio Continente , mentre Piazza Affari scivola in rosso dopo la revisione delle stime economiche della Commissione europea , ritenute importanti per ...

Piazza Affari : rosso per Eurotech : Ribasso per Eurotech , che presenta una flessione dell'1,95%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Carel Industries in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per Carel Industries , che tratta in perdita del 3,08% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più ...

In flessione il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - -1 - 05% - - perde molto Netweek : Movimento in ribasso per l' indice dei servizi di consumo italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha avviato la seduta a 25.204,...

Poste Italiane - utile netto in crescita. Titolo su a Piazza Affari : 'Poste Italiane ha continuato a crescere nel terzo trimestre e prevede di realizzare per il 2018 gli obiettivi individuati da Deliver 2022, il piano strategico quinquennale costruito sulla base di ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Poste Italiane : Rialzo per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,85%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Piazza Affari : seduta euforica per doBank : Brillante rialzo per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,10%. Lo scenario su base settimanale di doBank ...

Piazza Affari : in bella mostra Banco BPM : Brillante rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,95%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante OVS : Prepotente rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

Piazza Affari prevista poco mossa in avvio - Borse europee in rialzo. Focus sui conti di Unicredit - Poste e Generali : ... delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti - 8 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti. Tanti i dati in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Wall Street trascina al rialzo anche Piazza Affari : Caterpillar corre, +2,6%,: si scommette sulla crescita dell'economia e sull'allentamento delle tensioni commerciali. Nel caso dei titoli tech, viene meno lo scenario in cui il governo perseguirà ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Brunello Cucinelli : Ottima performance per il re del cachemire , che scambia in rialzo del 3,44%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad evidenza del ...