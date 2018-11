Piattaforma biometano : "Centrali in strategia Clima-Energia" : Rimini, 8 nov. (AdnKronos) - Il gas rinnovabile deve essere centrale nella strategia Clima-Energia europea e nazionale perché il biometano rappresenta una soluzione per il contrasto ai cambiamenti climatici. Lo ribadisce, in occasione di Ecomondo, la Piattaforma Tecnologica Nazionale biometano, coor