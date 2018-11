Pernigotti chiude | un altro pezzo del Made in Italy che se ne va

Blastingnews

(Di venerdì 9 novembre 2018) La storica sede della, a Novi Ligure cittadina in provincia di Alessandria. Lo hanno annunciano i sindacati dopo l’incontro con i rappresentanti del gruppo turco Tuksoz, che, nel 2013, aveva acquistato l’azienda. Quindi la cioccolata sara' prodotta in Turchia, in Italia rimarra' solo la rete marketing.in Italia: cosa ne pensa il primo cittadino di Novi Ligure E' una decisione assurda e inaccettabile.” ha affermato il Sindaco della nota localita' piemontese, Rocchino Muliere, giacché bisogna comprendere la ragione di questa chiusura: come mai la proprieta' ha presentato sempre perdite nonostante il settore dolciario stia vivendo un trend positivo? Tra l’sembra che i proprietari non abbiano investito nello stabilimento. Così il sindaco ha ritenuto opportuno informare il prefetto, Antonio Apruzzese, e anche i parlamentari del territorio. ...