Perché la frenata dell’economia italiana è la più grave d’Europa : Roma. Dopo il terzo trimestre l’Italia rischia la crescita zero anche nel quarto, se non una performance peggiore tornando al segno meno di pil che non si vedeva dall’inizio del 2014. E’ quanto ha segnalato ieri l’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia che sottolinea “l’ulteriore fles