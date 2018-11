Per il Mese della scienza sabato a Modena maratona di esperimenti oltre i 5

Fine della corsa Per Nexus 5X e 6P : niente più aggiornamenti da questo mese : Fine della corsa per Nexus 5X e 6P, che a partire da questo mese, dopo l'accoglimento del pacchetto con la patch di sicurezza di novembre 2018, non dovrebbero più ricevere aggiornamenti, essendo stato ufficialmente terminato il supporto software ad essi dedicato. Le linee guida rilasciate da Google parlano chiaro, non lasciando spazio di manovra per i due googlefonini, che mettono un punto alla storia dei dispositivi Nexus, molto amati tra gli ...

Sondaggi elettorali - M5s e Lega in calo costante : Perso il 4% in poco più di un mese : Gli ultimi Sondaggi mostrano un costante calo dei consensi per Lega e MoVimento 5 Stelle: i due partiti di governo hanno perso più del 4% rispetto al 23 settembre, momento di massimo consenso per l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. La Lega rimane il primo partito con il 30,2%, dietro il M5s che scende al 27,1%.Continua a leggere

Avvocato italiano ucciso a coltellate dalla fidanzata brasiliana : il cadavere nascosto in casa Per un mese : La fidanzata lo ha ucciso a coltellate, ha tenuto il suo cadavere in casa per 40 giorni e ha utilizzato il suo cellulare per farsi mandare denaro dai parenti in Italia. Si è conclusa nel peggiore dei ...

Carlo - il cadavere tenuto in un sacco Per oltre un mese : la compagna ha confessato : Orrore a Maceiò, Brasile. La compagna ha confessato di aver ucciso l'avvocato torinese Carlo Cicchelli e di aver tenuto il...

NoiTel Mobile aggiorna il proprio listino di offerte Per il mese di novembre : NoiTel Mobile, operatore virtuale che si appoggia a TIM, ci ricorda le offerte attivabili ad ottobre, a partire da un costo di 2,50 euro al mese L'articolo NoiTel Mobile aggiorna il proprio listino di offerte per il mese di novembre proviene da TuttoAndroid.

Passa a Kena da iliad Per chiamate illimitate e 50GB a 5€ al mese : Passa a Kena Star 5 da iliad per avere in dotazione chiamate illimitate e 50GB in 4G sulla rete Tim, ogni mese a soli 5€. Possono approfittare dell’ottima offerta anche i clienti attualmente con alcuni operatori virtuali che non utilizzino le reti Tim e di ho (per non attaccare Vodafone). Passa a Kena da iliad e alcuni MVNO A parte gli evidenti accordi tra operatori per non farsi battaglia (la cosa peggiore che possa avvenire in un ...

Incinta al nono mese viene dimessa dall’ospedale e Perde il bambino : Una trentasettenne Incinta al nono mese si è recata all"ospedale di Empoli venerdì pomeriggio, in seguito a forti dolori addominali.La donna, già madre di una bambina di 2 anni e mezzo, soffriva di dolori al fianco destro. Una volta arrivata è stata subito trasferita al pronto soccorso ostetrico dove le sono stati fatti un"ecografia e il tracciato cardiotocogramma. I risultati non hanno evidenziato anomalie. La donna durante la visita ha detto ...

Maltempo killer - Italia in ginocchio : 37 morti in un mese - peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile Per colpa del caldo anomalo : Il Maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse ...

Incinta al nono mese va in ospedale Per forti dolori addominali : la rimandano a casa e dopo due ore Perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Dieta delle arance : Perdi tre chili in un mese. Come funziona : Succose e ricche di proprietà nutritive, le arance sono le protagoniste di una Dieta che consente di perdere sino a tre chili in un mese. Gli agrumi sono un vero elisir di benessere, soprattutto d’inverno, quando abbiamo bisogno di rafforzare il sistema immunitario, ma anche d’estate, quando siamo in cerca di un alimento che ci aiuti a reintegrare le sostanze perse a causa del caldo. In particolare le arance, ricche di vitamina C e ...

Empoli : incinta al nono mese va in ospedale ma la rimandano a casa - Perde il bambino : La donna, una 37enne già madre di una bambina di due anni e mezzo, era arrivata all'ospedale con dolori addominali ma dopo gli esami non era emerso nulla ed era stata rimandata a casa. Poche ore dopo ha accusato dolori ancora più forti ma una volta in ospedale la drammatica scoperta: il bimbo era già morto.Continua a leggere

Incinta al nono mese va in ospedale Per forti dolori addominali : la rimandano a casa e dopo due ore Perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Incinta al nono mese va in ospedale Per forti dolori addominali : la rimandano a casa e Perde il bimbo : Un caso di improvvisa morte fetale si è verificato a Empoli (Firenze). Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza,...

Ecco le offerte oPerator attack di TIM a novembre : si parte da 6 - 99 euro al mese : Ecco tutte le offerte "operator attack" che Tim sta proponendo per il mese di novembre. Continua la caccia a Iliad e agli operatori virtuali. L'articolo Ecco le offerte operator attack di TIM a novembre: si parte da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.