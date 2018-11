Passa il decreto sicurezza Ribelli M5S | sanzioni in vista

Decreto Sicurezza - via libera del Senato : il testo Passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Decreto Genova - la Camera approva il testo. Ora Passa al Senato : Via libera della Camera al Decreto Genova, che va ora in Senato per la seconda lettura. I voti a favore sono stati 284, Lega, M5s, Fdi,, i contrari 67, Pd,Leu,, e 41 gli astenuti, Fi,. Il via libera ...

La Camera approva il Decreto GenovaDure proteste di Pd e Forza Italia : "Fatto Passare un condono per Ischia" : Sul Decreto Genova è andato in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd: pomo della discordia è stato soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia nel terremoto del 2017: "E' il collegio di Di Maio" attacca Orfini. Forza Italia contesta Toninelli

DECRETO DIGNITÀ/ Articolo 8 - la deroga da cui può Passare l'Industria 4.0 : L'Articolo 8 della manovra d’estate 2011 può rivelarsi uno strumento utile, anche per derogare al DECRETO DIGNITÀ. ANTONIO BONARDO e GIUSEPPE SABELLA spiegano perché(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:06:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ La scommessa utile sui Centri per l'impiego, di G. FavaRIFORMA PENSIONI/ I conti che non tornano tra Boeri, Di Maio e Salvini, di M. Cardarelli

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio Passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Ponte Morandi - il decreto Genova è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria : ora Passa al Colle : Dopo giorni d'attesa il decreto Genova potrà essere trasmesso al Quirinale per la sua promulgazione. Luigi Di Maio in diretta Facebook annuncia: "Conte mi ha scritto dicendomi che la bollinatura al decreto Genova è arrivata".Continua a leggere