Parolin | non abbiamo fatto nessun collegamento tra le ossa e il caso Orlandi

Preti sposati - l’apertura del cardinale Parolin : “Occorre interrogarsi sul celibato. Magistero non è monolite immutabile” : La Chiesa cattolica aprirà ai Preti sposati? A intervenire in un dibattito che suscita sempre molta attenzione anche nell’opinione pubblica è il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in un’intervista esclusiva ad America Oggi. “Sono convinto – ha affermato il porporato – che occorra oggi interrogarsi se il celibato sia vissuto in tutte le sue potenzialità e se sia apprezzato e valorizzato in ciascuna Chiesa ...