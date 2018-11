Parisi | se romani desiderano modernizzare Tpl votino “Sì” a referendum

romadailynews

(Di giovedì 8 novembre 2018) Roma – “Se inon ne possono piu’ di aspettare mezz’ora alla fermata del tram, non ne possono piu’ della metro allagata e chiusa quando piove, degli autobus che vanno a fuoco, l’11 novembre, alsul trasporto pubblico a Roma, votiamo Si’!”. Cosi’ il segretario nazionale di Energie PER l’Italia, Stefano, in una serie di video pubblicati oggi su Facebook con l’hashtag #BastAtac. “Vogliamo continuare ad avere una Pa inefficiente che gestisce il servizio di trasporto senza controlli su qualita’ e costi per i cittadini? Oppure vogliamo dare in concessione con una gara i servizi, con il concessionario- pubblico o privato- sottoposto a un vero controllo di gestione, con precisi obiettivi di sviluppo e di miglioramento del servizio? Se aipiace Atac cosi’ com’e’,...