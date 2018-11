Paolo Conte | esce il nuovo disco Live in Caracalla 50 years of Azzurro

Paolo Becchi : Sergio Mattarella non può scrivere al premier Giuseppe Conte : 95 della Costituzione chiarisce che è il Presidente del Consiglio a dirigere la politica generale del governo, assumendosene la responsabilità, tant' è che su quell' indirizzo politico chiede la ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Mostra di Paolo Masi per “Le Murate. Progetti Arte Contemporanea” : Uno spazio che, in origine, era un convento poi carcere ed è poi è stato riqualificato dall’amministrazione comunale di Firenze

Paolo Conte in tour per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro” : Continua il tour di Paolo Conte per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Lunedì 15 aprile del prossimo anno il cantautore astigiano farà tappa al Teatro Regio di Torino (prevendite disponibili a partire da mercoledì 10 ottobre). «Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive ...

Sampdoria-Spal - GiamPaolo : “Abbiamo sofferto - ma sono contento. Quagliarella? Devo gestirlo” : Una vittoria sofferta, ottenuta rimontando la Spal, ha regalato i tre punti alla Samp dopo 2 punti nelle ultime tre partite. Giampaolo, a margine della gara, ha detto di essere nel complesso soddisfatto della prestazione dei suoi: “Potevamo gestirla meglio, ma sono molto contento perché abbiamo disputato tante partite nelle ultime settimane. Abbiamo dovuto soffrire; bene la solidità difensiva con l’aiuto dei ...

Paolo Conte : il tour per celebrare i 50 anni di Azzurro continua : ... lo storico brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e in tutto il mondo. A partire dal 12 novembre, data in cui Conte si esibirà in concerto ...

Concerti di Paolo Conte in Italia - si aggiungono nuove date : biglietti in prevendita : I Concerti di Paolo Conte in Italia si arricchiscono di due nuove date. Gli spettacoli sono quelli inseriti nell'ambito del tour con il quale ha inteso festeggiare i primi 50 anni di Azzurro, brano portato al successo da Adriano Celentano e con il quale è conosciuto in tutto il mondo. Annunciate le prime tappe per il tour Italiano, l'artista di Asti è ora pronto per il ritorno sul palco in quel di Genova e una nuova data a Bologna ...