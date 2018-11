Pallavolo – Pharma Volley Giuliani Bari si prepara alla sfida contro Assitec Sant’Elia : Pharma Volley Giuliani Bari si preparata alla sfida contro Assitec Sant’Elia, presso il Palazzetto G. Iaquaniello di Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) Il tempo dei festeggiamenti per la prima vittoria in B1 è già terminato. Le ragazze della Pharma Volley Giuliani Bari devono concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. Non si tratterà di una partita qualsiasi: la quinta giornata di B1 femminile (girone D) porta le baresi ...