Pallavolo – La Revivre Axopower Milano espunga 3-1 il PalaCoccia di Veroli

Pallavolo – Pesaresi elogia la Revivre Axopower Milano : “vittoria che fa morale - ora a Sora per i 3 punti” : Nicola Pesaresi, libero di Milano, commenta la vittoria contro Castellana. Gli fa eco il tedesco Hirsch: “vincere aiuterà il nostro carisma” È un dolce lunedì per la Revivre Axopower Milano che, dopo aver ottenuto un importante successo nella sfida contro Castellana Grotte, si rimette immediatamente al lavoro per preparare la trasferta di Sora valevole per la sesta giornata di Superlega in programma mercoledì per il turno infrasettimanale ...