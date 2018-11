Pallanuoto | A1 2018-2019 | quinta giornata | big match tra Pro Recco e Sport Management

Pallanuoto - A1 2018-2019 : l’AN Brescia si impone per 10-7 nel big match della quarta giornata sulla Sport Management : Si è disputato oggi il posticipo della quarta giornata del campionato di A1 di Pallanuoto maschile: l’ultimo incontro da disputare, il big match tra Sport Management e AN Brescia. A spuntarla sono stati i ragazzi di Sandro Bovo per 10-7: successo fondamentale per i lombardi che volano in solitaria in vetta alla classifica e puntano al titolo di campioni d’inverno. Spettacolare la prova dell’ex Pietro Figlioli: poker per ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Catania 22-3. I liguri salgono a quota 9 in classifica - etnei fermi al palo : Il secondo posticipo della quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto rispetta i pronostici della vigilia e vede la Pro Recco asfaltare il malcapitato Catania per 22-3. I liguri mandano in rete tutti i giocatori di movimento, con Aicardi mattatore (cinquina per lui), e salgono al secondo posto in classifica a quota 9, mentre gli etnei restano sul fondo della graduatoria, fermi a quota zero. Partita senza storia davanti a circa 100 spettatori: ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : colpaccio del Setterosa in Olanda! Grande debutto per Izabella Chiappini : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Sugli scudi Bianconi, Chiappini e Garibotti, autrici di una doppietta a testa, e Gorlero, che si mette in mostra con grandi parate nella seconda metà della sfida. Nel primo quarto difese allegre e punteggio altissimo: si ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini : Oggi l’Italia della Pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti. La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate del Setterosa ai raggi X : Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il regolamento del torneo. Girone abbordabile per il Setterosa? : Scatta domani, con la sfida molto dura ad Eindhoven con l’Olanda, l’Europa Cup 2018-2019 per il Setterosa. La Nazionale femminile di Pallanuoto torna in acqua dopo le delusioni di quest’estate: nella nuova (nata lo scorso anno) manifestazione continentale l’obiettivo è ovviamente quello di andare il più avanti possibile, visto che c’è già aria di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il regolamento della ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Sport Management-Szolnoki 7-5. Mastini in testa a punteggio pieno : I Mastini continuano a mordere anche in Champions League: nella seconda giornata della fase a gironi la Sport Management batte i magiari dello Szolnoki per 7-5 e si issa in testa al raggruppamento a quota sei punti. Per la compagine italiana un’altra vittima illustre dopo i campioni in carica dell’Olympiacos all’esordio. Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, in gol dopo appena 29″ con Angyal, e nravi a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Ci si aspettavano spettacolo ed emozioni e così è stato. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in testa a punteggio ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. : terza giornata per il campionato femminile di Pallanuoto di A1: si staccano al comando le due squadre favorite per lo scudetto. Orizzonte Catania e Plebiscito Padova infatti vincono ancora, fanno tre su tre, e volano in vetta solitaria a braccetto. L’unica inseguitrice, staccata comunque di tre punti, è il CSS Verona. Gruppone a quota 4, Torre del Grifo e F&D H20 ancora ferme a quota 0. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e ...