Pagan Online | il publisher di World of Tanks pubblicherà la nuova IP ispirata a Diablo

(Di giovedì 8 novembre 2018) Ildiof, Wargaming ha da poco rivelato la suaIP.Come riporta VG247, si tratta di un gioco di ruolo hack 'n' slash in stile, Wargaming ha assicurato che troveremo tutti gli elementi tipici del genere come azione serrata, dungeon e tesori da reclamare. Al momento i dettagli sono molto pochi, sappiamo solo che il titolo prende alcuni elementi dei MOBA senza però sacrificare il ritmo serrato degli RPG d'azione, le vicende sono ambientato in un mondo precedente al cristianesimo dove imperversa la furia degli Dei. Ad occuparsi dello sviluppo saranno i ragazzi di Mad Head Games, già autori di una lunga lista di titoli casual, gli sviluppatori promettono ambientazioni variegate, diverse modalità, difficoltà personalizzabile ed un'ampia longevità, anche grazie a DLC e contenuti post lancio.Read more…