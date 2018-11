Outlander 4 | al via in Italia dal 9 novembre | VIDEO prima puntata

ilnotiziangolo

(Di venerdì 9 novembre 2018)4 sbarca finalmente sul piccolo schermono, grazie allaserata di FoxLife. Assisteremo alla, intitolata America The Beautiful, dove ritroveremo Jamie e Claire alle prese con il Nuovo Mondo. Le anticipazioni di4 si concentrano sul 1767, anno in cui i due protagonisti scoprono di trovarsi in America.4 anticipazioniDove siamo rimasti? Claire era stata catturata mentre cerca di aiutare gli schiavi di Geillis. Decide inoltre di rivelare la verità sulla sua nascita a quest’ultimo, parlando anche del fatto che il futuro della Scozia dipende proprio da lui. Dopo essere stato liberato, Jamie si unisce alla moglie e riesce a mettere in salvo Ian. Una volta sulla nave in direzione Giamaica, una tempesta salva marito e moglie: i due però scoprono di essere finiti sulle sponde della Georgia. Non è ancora arrivato il ...