Oumuamua | l’asteroide per qualcuno intelligente 

romadailynews

: L’asteroide sigaro e l’ipotesi di Harvard: «Non escluso che sia una nave spaziale aliena» - Corriere : L’asteroide sigaro e l’ipotesi di Harvard: «Non escluso che sia una nave spaziale aliena» - SWEVYcom : Oumuamua, l’asteroide che potrebbe avere origini Artificiali - 79_CHRISTIAN : L’asteroide sigaro e l’ipotesi di Harvard: «Non escluso che sia una nave spaziale aliena» -

(Di venerdì 9 novembre 2018), l’asteroide (per) intelligente –, è un asteroide o una vela aliena? Un interrogativo che da qualche giorno gira sul web alimentando la fantasia di scienziati e gente comune. Ma il sospetto che non si tratti di un semplice asteroide interstellare, ma di qualcosa di più intrigante e, forse, “intelligente” non è venuto al semplice navigatore spaziale della rete, ma a due astrofisici di fama internazionale, Abraham Loeb e Shmuel Bialy del Harvard Center for Astrophysics, che hanno detto chepotrebbe essere un oggetto artificiale, “una vela aliena”. Lo studio pubblicato in anteprima su ArXiv.org e di prossima pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters , ricorda chefu avvistato per la prima volta il 31 ottobre 2017, dal Pan-STARRS telescope (vulcano Haleakalā, Hawaii), quando entrò prepotentemente nel Sistema ...