Ora le aziende italiane corrono per avere una vetrina su Alibaba

wired

: Ora nello stand del @minambienteIT per l'apertura di #Ecomondo. Una fiera importante dove le maggiori aziende della… - SergioCosta_min : Ora nello stand del @minambienteIT per l'apertura di #Ecomondo. Una fiera importante dove le maggiori aziende della… - Linkiesta : Il Governo spingerà le aziende di Stato a indebitarsi, sosterrà le banche coi soldi dei contribuenti e succhierà il… - davidealgebris : Di Maio/Salvini hanno promesso soldi a tutti.Piccolo problema li prendono dai nostri risparmi. Dopo mazzetta con co… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) (AP Photo) C’è un trend costante in atto, che ha avuto un’impennata lo scorso aprile. È la migrazione disu, la piattaforma di ecommerce numero uno in Cina. A oggi suItalia sono presenti 230 flagship store italiani, 50 solo dallo scorso aprile. Tra questi Campari, KIKO, Chicco, Versace, il pop-up store di Moncler, Moschino e Deborah, per citarne alcuni. Tra gli obiettivi del portale c’è quello di dare la possibilità alle eccellenze del made in Italy di farsi conoscere da un mercato complesso come quello cinese. In continua crescita, sempre più interessato alle abitudini occidentali, si sta aprendo, grazie alle nuove generazioni. “Il trend riflette la crescita della domanda di prodotti internazionali di qualità da parte dei cinesi. Con i consumi interni spinti in particolare dalla classe media, che oggi conta circa 300 milioni di ...