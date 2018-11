Onde e Piramyd | gli speaker che sembrano creati da un liutaio

wired

(Di giovedì 8 novembre 2018) Non tutti gliregalano un suono rilassante o entusiasmante, in base al tipo di musica che si ascolta: così lo sviluppatore di Haken Audio, Christophe Duquesne ha voluto sperimentare un qualcosa di nuovo con un altoparlante che è già stato ribattezzato losenza. Definizione che deriva dalla realizzazione di diffusori privi del classico cono, la parte dove si produce il suono e che di norma è realizzato in cellulosa, titano, kevlar, fibra di carbonio, plastica o alluminio a seconda della tipologia dell’altoparlante e delle frequenze emesse. Nel caso die Pyramyd il suono nasce invece dalla risonanza del materiale con cui sono costruiti, con una resa che rimanda alle note emanate dagli strumenti acustici. L’obiettivo (e promessa) dell’azienda produttrice – La Voix du Luthier – è dare a qualsiasi strumento musicale elettronicoun suono simile a quello degli ...