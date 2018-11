Omicidio Desirée | gli aguzzini africani avrebbero pianificato tutto per violentarla

Omicidio Desirée - la denuncia della madre : 'Continuano a violentarla anche da morta' : L'Omicidio di Desirée, come quello di Pamela Mastropietro, continua a far parlare e discutere la politica, la stampa e l'opinione pubblica. La mamma della giovane di Cisterna di Latina, dopo un periodo di naturale silenzio per il dolore della perdita, ha deciso di puntare il dito contro una certa stampa: Me la vogliono trattare come una drogata. Hanno abusato di lei da viva, stanno continuando a farlo anche da morta. Omicidio Desirée, la madre ...

Omicidio Desirée : dopo la fila per stuprarla anche le ragazze l'hanno lasciata morire : L'Omicidio di Desirée sta acquisendo particolari sempre più agghiaccianti ma anche vergognosi, specialmente da parte di quelle ragazze che erano con lei e non hanno fatto nulla per salvarla. dopo che gli inquirenti hanno rivelato al pubblico che gli aguzzini della minorenne si erano messi in coda per abusare di lei, ora riferiscono che le conoscenti della giovane non hanno fatto nulla di concreto per tentare di salvarla. Omicidio Desirée, anche ...

Roma - Omicidio Desirée : spunta un italiano che avrebbe fornito il mix di droghe letali : Come è inevitabile che sia, continua a far discutere e a suscitare numerose polemiche e tanta indignazione il caso dell'omicidio di Desirée Mariottini [VIDEO]. La giovane ragazza sedicenne, prima violentata e poi uccisa a Roma, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, da un gruppo di persone dopo averle somministrato un mix letale di stupefacenti e psicofarmaci che sarebbero stati forniti da un ragazzo italiano che al momento è ricercato dalle ...

Omicidio Desirée : si indaga su chi la vide stare male e non chiamò il 118 : Si continua ad indagare sulla vicenda di Desirée Mariottini, ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina morta la scorsa settimana in circostanze ancora da chiarire. Al momento, il gip ha deciso di arrestare 3 delle quattro persone fermate nelle scorse ore: quest'ultimi avevano assicurato alla ragazza che il mix di sostanze da lei ingerite non fosse nient'altro che del metadone, ma in realta' così non era. In base a quanto riportato dagli ...

Laura Boldrini denuncia Libero : ‘Dipinta come mandante dell’Omicidio di Desirée’ : Laura Boldrini non ci sta ad essere dipinta praticamente come la “mandante” del brutale omicidio di Desirée Mariottini [VIDEO], la sedicenne drogata, stuprata e uccisa nel quartiere romano di San Lorenzo da un gruppo di immigrati africani irregolari. La parlamentare di Liberi e Uguali promette una denuncia nei confronti del quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, autore di un titolo considerato non solo offensivo, ma anche lesivo della ...

Omicidio Desirée - il gioco dell'orrore : 'In fila per stuprarla' : L'Omicidio di Desirée, come quello di Pamela Mastropietro, sta riempiendo le colonne dei rotocalchi italiani a causa dell'efferatezza con cui è stato compiuto. La minorenne, originaria di Cisterna di Latina, secondo un testimone oculare di origine bulgara sarebbe stata vittima di un gioco perverso e osceno che si è concluso con il decesso della ragazza. Gli stupratori della giovane si sarebbero infatti messi in fila per abusare di lei mentre era ...

Roma - Omicidio Desirée Mariottini : è morta dopo 12 ore di agonia - caccia al quarto uomo : Quella che si è verificata nella settimana appena trascorsa a Roma è stata sicuramente una tragica vicenda [VIDEO] che però attende ancora di essere risolta totalmente. L'omicidio e lo stupro nei riguardi della giovane Desirée Mariottini, appena sedicenne, ha sconvolto l'Italia intera non solo per la morte di una giovane ragazza ma anche per le circostanze che ne hanno segnato il decesso. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...