Omicidio del capoclan della Sanità | killer confessano ma resta l' ergastolo

Omicidio choc per 2 euro : taglia il seno dell’amica della nonna e poi la uccide con 60 coltellate : La sconcertante aggressione nel villaggio di Chesma, nel distretto russo di Chesmensky. La vittima era una donna di 78 anni, amica della nonna del ragazzino di 13 anni. Coi soldi rubati, avrebbe ricaricato il cellulare.Continua a leggere

Brasiliana confessa l’Omicidio del fidanzato italiano : “Ho convissuto un mese col cadavere” : Carlo Cicchelli, avvocato di 48 anni, è stato ucciso in Brasile dalla fidanzata Alagoana Cléa Fernanda Máximo. La donna ha confessato il delitto alla polizia spiegando di aver vissuto per un mese con il corpo dell'uomo in casa. Cicchelli non dava più notizie ai familiari, di Torino, dal 25 settembre.Continua a leggere

L'Arabia all'Onu : processeremo i colpevoli dell'Omicidio Khashoggi : In Italia Tensioni tra Lega e M5s sulla riforma della prescrizione. La relatrice del M5s al ddl anticorruzione, Francesca Businarolo, ha ritirato l’emendamento sulla prescrizione. Fonti del M5s hanno assicurato che “il testo verrà cambiato nella forma ma non nella sostanza”. Il governo metterà la fi

Omicidio Daniel Correa Freitas - spuntano le foto con la moglie dell'assassino : Emergono nuovi particolari sulla macabra vicenda che ha portato alla morte del calciatore brasiliano Daniel Correa Freitas, picchiato a morte e infine abbandonato (evirato) in un bosco. Si fa largo l’ipotesi del delitto passionale: i media sudamericani hanno pubblicato le foto del giocatore insieme alla moglie del suo assassino. Il 24enne, ex Botafogo e San Paolo, aveva una relazione con Cristiana (questo il nome della donna) ed era consapevole ...

Morte Mario Biondo - riesumata la salma del cameraman - i genitori : “Fu Omicidio” : Il cadavere di Mario Biondo, morto impiccato nell'appartamento della moglie conduttrice tv tre anni fa, a Madrid, è stato riesumato per un nuovo esame medico legale. Lo scopo è quello di accertare se la causa della Morte fu suicidio o se altri, come sostengono i genitori, abbiano fatto del male al cameraman.--È stata riesumata la salma di Mario Biondo, il cameraman 30enne morto in casa della moglie a conduttrice tv, a Madrid, nel maggio del ...

Desirèe - il quarto arrestato non parla dell'Omicidio al gip ma respinge le accuse per la droga : "Non era mia" : Il 32enne arrestato a Borgo Mezzanone è stato interrogato dal gip ha raccontato di essere arrivato nel ghetto di Borgo Mezzanone 4 o 5 ore prima di essere arrestato. Nessuna risposta sulla violenza di gruppo

Omicidio Desirée - la denuncia della madre : 'Continuano a violentarla anche da morta' : L'Omicidio di Desirée, come quello di Pamela Mastropietro, continua a far parlare e discutere la politica, la stampa e l'opinione pubblica. La mamma della giovane di Cisterna di Latina, dopo un periodo di naturale silenzio per il dolore della perdita, ha deciso di puntare il dito contro una certa stampa: Me la vogliono trattare come una drogata. Hanno abusato di lei da viva, stanno continuando a farlo anche da morta. Omicidio Desirée, la madre ...

Omicidio di Macomer. Arriva la conferma : il cadavere ritrovato è quello del 18enne ucciso : E' Arrivata la conferma sul Dna: i resti ritrovati nelle campagne di Ghilarza sono di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l'11 settembre scorso. Il corpo è stato ritrovato a seguito di una ...

L’Omicidio Loris Stival in un documentario di Crime : le foto e l’intervista del padre : Nell’autunno del 2014, in un paese della provincia di Ragusa, scompare un bambino di otto anni. Si chiama Loris Stival. Dopo qualche ora il corpo senza vita del piccolo viene trovato nelle campagne circostanti. Lorys è stato ucciso. Inizia così uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni. Crime+Investigation (in esclusiva sul canale 119 di Sky) nello speciale Il piccolo Loris, in onda in prima visione assoluta martedì 30 ...

Scomparsa di Emanuela Orlandi : trovate delle ossa - la Procura di Roma indaga per Omicidio : In corso accertamenti su resti ritrovati in area extraterritoriale vaticana. La Procura di Roma procede per omicidio. Si cercherà di capire se le ossa hanno una compatibilità con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse a Roma nel 1983.Continua a leggere

Il Segreto Anticipazioni 30 ottobre 2018 : Emilia e Alfonso accusati del tentato Omicidio di Fe : Il Generale De Ayala prende di mira Emilia e Alfonso. I coniugi sono accusati di aver attentato alla vita di Fe.

Laura Boldrini denuncia Libero : "Mi dipinge come la mandante dell'Omicidio di Desirée" : "Desirée Mariottini, Laura Boldrini: le sue 'risorse' stuprano e uccidono, ma lei va all"attacco di Salvini". Laura Boldrini ha annunciato, via social, di aver pronta una denuncia nei confronti del quotidiano Libero, che ha così titolato nei suoi confronti.L'ex presidente della Camera dei deputati, infatti, scrive così su Facebook: "Per Libero, che mi dipinge come la mandante di questo crimine terribile, ho già pronta una denuncia. Per Libero e ...

Adele De Vincenzi - morta a 16 anni dopo aver assunto MDMA. Fu Omicidio - condannato l’amico : dopo essere stato assolto in primo grado Gabriele Rigotti, amico di Adele De Vincenzi, è stato condannato in appello per omicidio colposo e detenzione di sostanze stupefacenti.--Colpo di scena al processo sulla morte di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta il 29 luglio 2017 all'ospedale Galliera dopo aver assunto con gli amici metanfetamine alcune ore prima. Gabriele Rigotti, il ventenne di Sestri Levante che il 5 febbraio scorso era ...