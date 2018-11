wired

: Olanda, un uomo esige una riduzione di età: “Non mi sento i miei 69 anni” - micheleiurillo : Olanda, un uomo esige una riduzione di età: “Non mi sento i miei 69 anni” - RadioSanMarino : ...della serie in Olanda non ci sono solo i tulipani -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Emile Ratelband ha 69 anni e oggettivamente se li porta benissimo. La sua non è solo una sensazione personale: “Recentemente ho fatto un check-up completo e i medici hanno confermato che la mia età biologica è di 45 anni“. In questi giorni è salito agli onori della cronaca per aver chiesto al tribunale di Arnhem, in, di poter abbassare la sua età anagrafica. Il motivo? “Se hai 69 anni hai delle limitazioni. Su Tinder nessuno risponde appena rivelo la mia età, e non posso né comprare un’auto né una casa. Se avessi qualche anno in meno tutto sarebbe diverso”, e conclude: “La mia è una semplice battaglia, uguale a quella per i diritti degli omosessuali”. Per Ratelband dovrebbe essere possibile cambiare l’età come il nome ed è anche disposto a rinunciare alla pensione. Ora, quando avete smesso di ridere, possiamo considerare assieme che il ragionamento di questo quasi ...