Norvegia | collisione tra una fregata militare e una petroliera | la nave piegata sul

(Di giovedì 8 novembre 2018)in un fiordo dellatra unadella marinadi Oslo, di ritorno dalle manovre Nato, e una. Diverse persone, scrivono i media locali citati da Bbc, sono rimaste ferite nell’incidente, mentre l’equipaggio di 137 militari dellaKnm Helgeelge Ingstad, che si è pericolosamentesu un fianco, è stato evacuato. Per ora non sembra che dalla, la Sola Ts, vi sia un versamento inquinante. L’incidente è avvenuto nel Hjeltefjord, non lontano da Bergen. Secondo quanto riferito dai militari norvegesi, è stata la, battente bandiera maltese, a speronare l’unità, sul cui scafo si è aperta una falla dalla quale imbarca acqua, con il rischio di affondare. Il corpo investigativo della marina maltese ha annunciato che parteciperà all’inchiesta sull’incidente insieme al’apposita commissione ...