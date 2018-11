Non usate un' unica password | dice MELANI

Maltempo Sicilia : situazione critica nel Palermitano - “non uscite e Non usate l’auto” : A causa del Maltempo che imperversa in Sicilia, la situazione è critica nel Palermitano: la protezione civile dei Comuni di Bisacquino e di Palazzo Adriano invita i cittadini a non mettersi alla guida in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nell’area. “Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e ...

Maltempo Sicilia : rischio esondazioni nell’Agrigentino - “Non usate l’auto” : La Protezione civile regionale della Sicilia ha diramato per oggi l’allerta meteo “arancione”: la struttura del Libero Consorzio di Agrigento ha attivato le procedure di intervento per eventuali criticità, in quanto si ritiene alto il rischio di fenomeni di piena di fiumi e torrenti e anche in considerazione del rilascio in alveo di volumi d’acqua da alcune dighe che interessano il territorio (dighe Gammauta e Prizzi ...

Party al supermercato - Fedez si pente : 'Scusatemi - io Non sono così' : La musica è finita, gli amici se ne vanno e la popstar si ritrova a chiedere scusa con la voce rotta dall'emozione e gli occhi rossi di chi ha versato qualche lacrima. "Questa cosa mi dipinge come la ...

Salvini omaggia i monumenti di Roma : "Non accusatemi di nostalgie mussoliniane" : 'C'è l'Altare della Patria, posso farlo vedere senza essere accusato di nostalgie mussoliniane... lì c'è l'Eur... poco lontano c'è Latina, con bonifiche di terre che erano paludi e adesso sono città, ...

Corona-Blasi - scintille : "Usate sempre la mia immagine e Non sapete farlo" : Fabrizio Corona fa sempre parlare di se, anche quando in realtà non vorrebbe. L'ex marito di Nina Moric, infatti, sta assistendo in maniera passiva l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della ...

Sparò ai migranti - pm chiede 12 anni. Traini : «Scusate - Non sono razzista» : «Scusate, ho sbagliato». Lo ha detto Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il processo con rito abbreviato (a porte...

Il pentimento di Luca Traini : "Scusate - ho sbagliato - Non sono né matto né borderline" : Il pentimento di Luca Traini. "Scusate, ho sbagliato", ha detto l'autore del raid xenofobo che lo scorso 3 febbraio sparò a migranti a Macerata, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in Corte d'Assise."Non provo nessun odio razziale - ha aggiunto leggendo frasi scritte su fogli - volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione: anche la mia ex ...

Pamela Mastropietro - Luca Traini in aula ai giudici : “Scusate - ho sbagliato. Non provo odio razziale” : Era il 3 febbraio e Macerata fu sconvolta da un raid contro sei stranieri. Il giorno prima un cittadino nigeriano era stato fermato per lo scempio sul corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità e trovata a pezzi in un trolley. Oggi il 29enne, che dopo l’agguato fece il saluto davanti al monumento dei Caduti, ai giudici della corte d’Assise dice: “Scusate, ho sbagliato”. Luca Traini, durante il ...

Auto usate da Non perdere : ecco quali diventeranno preziosi classici da collezione [FOTO] : Scopriamo alcune delle vetture del recente passato destinate ad aumentare il loro valore nel tempo in maniera esponenziale Al primo posto della classifica di Auto usate che in futuro si trasformeranno in preziosi classici da collezione, capaci di aumentare il proprio valore nel tempo, troviamo la sportivissima Alfa Romeo 4C: questa vettura ha rinnovato la spirito sportivo del Biscione proponendosi con affascinante ed estrema supercar dalle ...

Napoli - accuse inviate in aNonimo contro i vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Napoli - accuse aNonime contro vigili urbani : auto di servizio usate come taxi : auto di servizio usate come taxi, gestione dei soldi delle multe non trasparente. Sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in un esposto anonimo inviato alla procura di Napoli e che mettono ...

"Migranti - Non usate i bus dei pendolari" : bufera per un cartello a Pelago : Pelago , Firenze, , 21 settembre 2018 - Un messaggio scritto su un cartello e destinato ai migranti ha scatenato un putiferio. Siamo a Pelago, in provincia di Firenze, dove una cooperativa ha affisso ...

Glitch scoperti in Destiny 2 - Bungie ammonisce la community : Non usateli! : La scorsa settimana è stata indubbiamente fondamentale per Destiny 2, lo sparatutto in salsa Sci – Fi di Bungie che è praticamente a un crocevia: spazzare via i dubbi e le problematiche che ne hanno caratterizzato il primo anno di vita per ripartire alla grande, grazie anche all'inserimento del gioco base all'interno dell'offerta della Instant Game Collection di Playstation Plus. Le manovre sembrerebbero aver sortito l'effetto sperato, con il ...