Non solo risate | il ritorno di Serena Dandini e le sue ragazze

Centinaio : accordo prescrizione è vittoria Non solo Lega ma di governo : Bologna – L’accordo sulla riforma della prescrizione “e’ una vittoria del governo”, non solo della Lega, commenta il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, a Bologna per visitare gli stand di Eima, il salone internazionale delle macchine agricole. “La cosa positiva di questo governo e’ che contrariamente a quanto accadeva in passato le cose ce le diciamo e c’e’ anche un ...

Lady Diana - nuove rivelazioni choc : “Non si suicidò solo per i suoi figli. Per la famiglia reale era un nemico di cui liberarsi” : “Posso dire con sicurezza che Diana era un ‘nemico’ agli occhi della famiglia reale e dei nemici ci si vuole liberare”. Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese, nonché intimo confidente di Lady D, svela nuovi particolari finora rimasti segreti sulla vita della principessa più amata del mondo. In un’intervista a Oggi, Deane dice di nutrire molti dubbi sull’incidente in cui perse la vita Lady D e ...

Umanamente sostenibile : Non è solo uno slogan : ... dovrebbe essere sostenuto con convinzione dalla politica e incentivato finanziariamente affinché l'obiettivo di una economia circolare e integrata venga raggiunto prima possibile. Tra l'altro, visto ...

Il pediatra - per “epidemia” di sovrappeso Non c’è un solo colpevole ma stili di vita errati : Denti dei bambini ‘sotto attacco‘. Dopo alcuni anni di calo, tornano a crescere i casi di carie. Colpa soprattutto di un consumo eccessivo di bibite zuccherate o gassate e alimenti dolci, abbinato a una scarsa conoscenza o applicazione di semplici regole d’igiene. Lo spiega all’AdnKronos Salute Raoul D’Alessio, docente di ortognatodonzia all’università Cattolica di Roma. “Dal mio osservatorio, con ...

Seychelles - Non solo mare e relax : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

"Non si può ancorare l'indennità per ingiusto licenziamento solo all'anzianità". Consulta boccia un altro pezzo del Jobs Act (confermato dal Dl Dignità) : La Corte costituzionale boccia una norma del Jobs Act poi confermata, pur modificandone il perimetro di intervento, dal decreto Dignità. Si tratta del criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio, che era già previsto dal decreto legislativo 23 del 2015 e che è stato confermato dal decreto del governo in carica. Criterio che ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono Non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Non solo Ocasio-Cortez : chi sono le donne elette al Congresso Usa - mai così tante - : Dalla marce delle donne che ha portato nelle strade milioni di persone alla voglia di politica: le candidate erano 277. L'ultimo "anno della donna" fu il 1992, quando furono elette in 54. Nel 2018 la ...

Mattarella : "L'equilibrio economico Non ha solo orizzonte interno" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a ribadire l'importanza di tenere i conti pubblici in ordine, non solo per rispondere alle richieste dell'Ue. "Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno", ha detto Mattarella alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'ordine al merito del ...

Ford GT Carbon Series : Non solo pista : La Ford GT Carbon Series sarà una delle più leggere supercar stradali mai prodotte dall’Ovale Blu e, diversamente dalla sua versione racing, vi riporterà anche a casa, al termine di una giornata in pista. Il nuovo modello, in edizione limitata, ha un peso ridotto di circa 18 kg, grazie all’introduzione di alcuni accorgimenti innovativi come i cerchi […] L'articolo Ford GT Carbon Series: non solo pista sembra essere il primo su ...

Solo la cultura Non è in crisi al Sud : L'economia delle regioni del Sud non sta vivendo un momento particolarmente felice. La società è attraversata da preoccupanti fenomeni di criminalità e di devianza che paiono aggravarsi di pari passo ...

Abusi edilizi - comuni Non demoliscono : in 14 anni eseguito solo 19% delle ordinanze “Sindaci inerti per evitare di perdere voti” : Nel solo 2017 secondo il Cresme in Italia ci sono stati oltre 17mila nuovi Abusi edilizi, più di tutte le demolizioni di immobili fuorilegge eseguite negli ultimi 15 anni, pari a circa 14mila. “Abbattere una casa è – ancora oggi – politicamente e socialmente impopolare. Se poi la legge non mi persegue, posso permettermi di non fare nulla e lasciare le cose come sono”, sintetizza un recente rapporto di Legambiente. Sul ...

"Culturale" : Non solo un nuovo logo - ma una nuova "visione" di cultura in città : ... una 'domenica speciale' tra spettacoli e figuranti. Forse proprio nella location del Marengo Museum che è il primo spazio dell'arte a voler essere potenziato. Entro l'inizio dell'anno nuovo, quindi, ...

Novembre Antiviolenza. Le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e Non solo : ... assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine, sia promuovendo mostre , presentazione libri , spettacoli teatrali , tavole rotonde . Il programma è già iniziato il 26 ottobre scorso ...