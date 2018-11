Non solo Ocasio-Cortez | chi sono le donne elette al Congresso Usa | mai così tante

Mattarella : "L'equilibrio economico Non ha solo orizzonte interno" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a ribadire l'importanza di tenere i conti pubblici in ordine, non solo per rispondere alle richieste dell'Ue. "Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno", ha detto Mattarella alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'ordine al merito del ...

Ford GT Carbon Series : Non solo pista : La Ford GT Carbon Series sarà una delle più leggere supercar stradali mai prodotte dall’Ovale Blu e, diversamente dalla sua versione racing, vi riporterà anche a casa, al termine di una giornata in pista. Il nuovo modello, in edizione limitata, ha un peso ridotto di circa 18 kg, grazie all’introduzione di alcuni accorgimenti innovativi come i cerchi […] L'articolo Ford GT Carbon Series: non solo pista sembra essere il primo su ...

Solo la cultura Non è in crisi al Sud : L'economia delle regioni del Sud non sta vivendo un momento particolarmente felice. La società è attraversata da preoccupanti fenomeni di criminalità e di devianza che paiono aggravarsi di pari passo ...

Abusi edilizi - comuni Non demoliscono : in 14 anni eseguito solo 19% delle ordinanze “Sindaci inerti per evitare di perdere voti” : Nel solo 2017 secondo il Cresme in Italia ci sono stati oltre 17mila nuovi Abusi edilizi, più di tutte le demolizioni di immobili fuorilegge eseguite negli ultimi 15 anni, pari a circa 14mila. “Abbattere una casa è – ancora oggi – politicamente e socialmente impopolare. Se poi la legge non mi persegue, posso permettermi di non fare nulla e lasciare le cose come sono”, sintetizza un recente rapporto di Legambiente. Sul ...

"Culturale" : Non solo un nuovo logo - ma una nuova "visione" di cultura in città : ... una 'domenica speciale' tra spettacoli e figuranti. Forse proprio nella location del Marengo Museum che è il primo spazio dell'arte a voler essere potenziato. Entro l'inizio dell'anno nuovo, quindi, ...

Novembre Antiviolenza. Le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e Non solo : ... assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine, sia promuovendo mostre , presentazione libri , spettacoli teatrali , tavole rotonde . Il programma è già iniziato il 26 ottobre scorso ...

Io - guarita dal tumore grazie a Umberto Veronesi : "Il paziente era al centro - Non solo un numero" : L'8 novembre 2016 la morte del grande oncologo. Ecco la testimonianza della musicista Mohan Testi che si rivolse al medico nel 2006

Non di solo pane vive l’uomo… anche di pizza! : Via Galvani, una via trafficata per anni di notte, per raggiungere i locali di punta, invece di giorno più tranquilla e una delle strade principali di Testaccio, quartiere storico di Roma, dove le piccole botteghe sono ancora un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Forse mancava proprio un forno! E Maurizio Valentini, da anni nel mondo delle pizzerie delivery di qualità, decide di regalarselo e soprattutto di regalarlo al ...

Nokia 9 : video e immagini confermano fotocamera innovativa e Non solo : Abbiamo già parlato di HMD Global, l’azienda che ha riportato sul mercato il celebre brand Nokia con una nuova gamma di smartphone basati su Android. Anche quest’anno la società ha lanciato nuovi smartphone di fascia media ed entry level. Ma ancora adesso si attende il lancio di un modello di fascia alta in grado di competere con gli altri top di gamma della concorrenza. E il terminale di cui si parla con sempre maggiore insistenza ...

Dove comprare OnePlus 6T - Non solo online : Dove comprare OnePlus 6T, l’ultimo top di gamma dell’azienda cinese OnePlus. La società dimostra il suo successo riuscendo a stringere un accordo con MediaWorld Dove sarà possibile toccare con mano il dispositivo. OnePlus ha stretto collaborazioni anche oltreoceano riuscendo Dove altre aziende cinesi hanno fallito, visto il clima politico attuale. Dove comprare OnePlus 6T In Italia, OnePlus 6T si può acquistare sul sito ufficiale di ...

Dl emergenze - Non solo Ischia : sanatoria su centro Italia. M5s : “Non è premio abusi”. E il governatore Pd plaude : “Vogliono farci passare come il partito del condono, ma sulla pelle dei cittadini, perché quella norma la chiedono i sindaci dei territori con le ricostruzioni al palo da due anni. Lo stesso Pd e pure Leu che ora puntano il dito a luglio avevano proposto una sanatoria a maglie ben più larghe, estesa anche alle nuove costruzioni”. Patrizia Terzoni è la deputata marchigiana del M5S firmataria, con il collega Tullio Patassini (Lega), di un ...

Caso Isoardi - Salvini 'Stasera dormo sereno da solo - Non sono messo così male' : Single ma non su piazza. Almeno per ora. Matteo Salvini ospite in tv di Barbara D'Urso, e poi anche di Lilli Gruber, torna sulla rottura con la fidanzata Elisa Isoardi che gli ha dato il benservito ...

Non solo Mourinho : quando l'allenatore se la prende coi tifosi : I tifosi della Juve aspettano José Mourinho. E il benvenuto allo Stadium non sarà caloroso. Tre settimane fa, nella gara di andata a Old Trafford, lo Special One aveva dedicato un gesto alla curva. Tre dita al cielo, un messaggio chiarissimo: tre come i titoli vinti dall'Inter nel 2010, l'anno della Champions. Il Triplete che a Torino hanno sfiorato, ma mai festeggiato.Special One contro tuttiNella conferenza stampa prepartita, lo Special One è ...

