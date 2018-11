Non si può ancorare l' indennità per ingiusto licenziamento solo

Manovra - Moscovici : Non si può fare un compromesso 'metà e metà' : Roma, 8 nov., askanews, - Con l'Italia sulla Manovra 'spero che ci sarà un avvicinamento, spero che troveremo una soluzione comune, se questo è quello che chiamate compromesso mi va bene, ma se ...

Da Aylan ad Amal - l’indignazione Non può fermarsi a un post sui social : Esistono immagini, che più di mille "freddi, atroci dati" scuotono le coscienze. Indignano almeno sul momento l'opinione pubblica. Fu così per il ritrovamento del corpicino del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, che riaccese l'attenzione sul dramma dei naufragi dei migranti nel Mediterraneo.È così in questi giorni per la foto della piccola Amal, pubblicata dai media italiani e internazionali, morta ...

Apple Pencil 2 Non si può ricaricare tramite le basi di ricarica wireless Qi : Nell’evento Apple tenutosi settimana scorsa sono stati presentati molti prodotti interessanti, dal MacBook Air al Mac Mini, passando per i nuovi iPad Pro e anche dalla nuova Apple Pencil, strumento praticamente indispensabile per chi usa i leggi di più...

Da cosa può essere determinata l’insonnia (fattori esterni che Non pensi) : L’insonnia è un problema che colpisce milioni di persone e che spesso è determinata da fattori esterni (che pochi conoscono). Dormire bene è importante per favorire il benessere del nostro organismo. Non a caso nel corso degli anni diversi scienziati si sono occupati di studiare e analizzare questo problema, cercando di risolverlo. Quando riposiamo male infatti il corpo ne risente: non recuperiamo le energie, cala la concentrazione e ...

L’intelligenza artificiale forse Non ha cuore ma un volto sì : il vostro. Furhat ascolta - risponde e si può personalizzare : L’intelligenza artificiale ha un volto: si chiama Furhat ed è un robot in grado di mostrare espressioni simili a quelle umane, ruotare la testa, seguirvi con gli occhi. Ovviamente parla, ascolta e reagisce di conseguenza. Lo ha realizzato la startup Furhat Robotics di Stoccolma, per far fronte a un’esigenza ovvia. Gli assistenti vocali si stanno diffondendo, ma se avete in casa un dispositivo Amazon Echo o Google Home vi sarete ...

È obesa al punto che l'ambulanza Non può caricarla. 'Aiutatemi - devo andare in ospedale' : La cronaca racconta, ed anche Luisa poi ce lo ha confermato con comprensibile riserbo, che, in passato, quando lei era sistemata al piano superiore della casa a due piani dove abita, vennero a ...

Carrera : “La Juventus Non ha rivali e può puntare a vincere la Champions” : Massimo Carrera, ex vice di Conte alla Juve ed ex allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del percorso che stanno affrontando i bianconeri di Allegri. Il tecnico ha risposto alle domande riguardo la Juventus, parlando anche di Champions League: “Sta dimostrando la sua forza, ha preso consapevolezza e credo sia […] L'articolo Carrera: “La Juventus non ha rivali e può puntare a vincere la ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Donald Trump - la diffida di Rihanna : 'Non puoi usare la mia musica nei tuoi comizi' : La sua posizione sulla politica del presidente USA è nota, ma al di la' di questo non ha mai autorizzato Donald Trump ad usare le sue canzoni per i comizi. Rihanna passa alle vie legali ed in pieno clima elettorale da Midterm [VIDEO] diffida il principale inquilino della Casa Bianca per aver utilizzato impropriamente il suo brano 'Dont' Stop the Music' in un comizio a Chattanooga, Tennessee. La canzone è stata diffusa a tutto volume con gli ...

“La giustizia Non può rinunciare alla prescrizione” - dice Cantone : Roma. “La prescrizione è un istituto di garanzia, non si può rinunciarvi. Il problema della giustizia italiana sono i tempi lunghi dei processi, non della prescrizione”, a parlare è il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone. “Ha senso processare qualcuno per un fatto avvenuto vent’anni prima?”, è l’

Zeman a tutto tondo : "La Juve Non ha rivali. L'Inter può giocarsela" : Zdenek Zeman , tecnico boemo, ha espresso le proprie opinioni riguardo le squadre italiane partecipanti alla Champions League ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione 'Maracanà'. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni. SulL'Inter ' Brozovic e Pjanic anno piedi un po' diversi, ma il croato sta facendo un buon lavoro. Il ...

F1 - Sainz mette in guardia Mick Schumacher : “il cognome può aiutarlo - ma Non entrerà mai nel circus se…” : Il pilota spagnolo si è soffermato sulla situazione di Mick Schumacher, esprimendo il proprio punto di vista sul futuro del giovane tedesco Il futuro in Formula 1 per Mick Schumacher pare ormai scritto, dopo la vittoria del titolo europeo di Formula 3. Un traguardo che in molti profetizzano per il giovane tedesco, messo però in guardia da chi l’etichetta di figlio d’arte la conosce benissimo. Photo4/LaPresse Carlos Sainz Jr. ...

Laudato qui - l'ambiente Non può aspettare : Un San Francesco preoccupato, tra rifiuti di ogni genere, con una mano sulla testa e una su di una pala pronto a "ripulire" i disastri ambientali causati dall'incuria dell'uomo è questa la copertina del mensile dei frati di Assisi. La prima pagina della rivista san Francesco di novembre riporta la vignetta provocatoria, nata dalla matita di Antonio Sullo, con il titolo "Laudato qui", un Francesco che si ritrova a ripulire il mondo e ...