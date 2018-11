Nomine Rai | Salini a un bivio Il caso Isoardi muta lo scenario

Elisa Isoardi : "Io e Matteo ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa - prima che fossero decise le Nomine Rai" : "Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore". Così Elisa Isoardi conferma in esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua rottura con Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, ...

Rai - nuove Nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Gennaro Sangiuliano Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina dei nuovi direttori dei tg. L’unico voto contrario in Cda è stato quello di Rita Borioni, consigliere in quota PD. Giuseppe Carboni è il nuovo direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano del Tg2, Giuseppina Paterniti del Tg3. Alessandro Casarin andrà alla Tgr e Luca Mazzà dal TG3 passa a Radio Rai. Rai, chi sono i nuovi direttori dei Tg Giuseppe ...

Nomine Rai : chi è Casimiro Lieto - candidato alla direzione di Rai2 : Casimiro Lieto La partita sulle nuove direzioni di rete Rai si gioca tutta attorno ad una manciata di nomi. Negli ultimi giorni, in particolare, pare abbiano preso piede le quotazioni di Casimiro Lieto, che – secondo indiscrezioni di stampa – il vicepremier Matteo Salvini e il Presidente della Rai Marcello Foa vorrebbero promuovere alla guida di Rai2. Attuale capo progetto nell’area daytime di Rai1, Lieto è già stato ...

Rai - di tutto ma di meno : le Nomine sono frutto della testa di Salini o di Lega e M5s? : I colleghi che assumeranno le direzioni dei telegiornali sono stati scelti dall’amministratore deLegato della Rai. Tra di essi ci sono figure con curriculum impeccabili, penso a quello di Giuseppina Paterniti, indicata alla guida del Tg3. La questione qui e adesso è se i nomi sono il frutto della testa di Fabrizio Salini, il dirigente a cui i partiti hanno dato potere di scelta e indicazione, oppure sono l’esito di un accordo separato tra Luigi ...

Nomine Rai - lottizzazione era la nostra e lottizzazione è la loro : Le Nomine Rai sono discutibili. Cioè: se ne può discutere senza eccessivo scandalo, ma non bisogna nemmeno spargere fumo di incenso. Fanno parte di un repertorio consueto, e ne riflettono i torti e le ragioni.Ora: chi scrive, in anni lontani, fu Consigliere d'Amministrazione della Rai, in cosiddetta quota democristiana. In un certo senso, sono stato figlio e padre di molte lottizzazioni, facendo alcune scelte che rivendico e altre ...

